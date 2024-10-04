За границей останутся миллионы украинцев: Гладун привел печальную статистику

Количество украинцев, которые захотят вернуться в Украину, зависит от продолжительности войны.

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Почему украинцы выбирают остаться за границей / pixabay

Чем дольше длится война, тем больше причин остаться за границей появляется у значительной части украинских беженцев. Такое мнение высказал доктор экономических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун в интервью Главреду.

По данным разных исследований примерно от 25 до 50% людей планирует остаться за границей.

"В целом, это просто общая картинка. Когда проводятся такие обследования, надо учитывать, что это просто намерения и состояние человека на данный момент. Вот он сейчас так считает. Он ответил при исследовании, для него в жизни ничего не изменилось, а через месяц он может считать немного по-другому. Но все выяснится, когда война закончится", - считает Александр Гладун.

По словам доктора экономических наук, возвращение украинцев из-за границы будет зависеть от многих факторов. Например, люди начнут анализировать, что у них есть в Украине, и что они уже имеют за рубежом.

"Имеют ли они, разрушено ли жилье в Украине. Если они вернутся - какие перспективы с трудоустройством. Если у них есть дети - какие перспективы с социальной инфраструктурой и вообще с возможностью там учить дальше детей, помогать им и тому подобное. Так же будут учитывать то, что у них есть за рубежом: имеют ли уже какую-то работу и удовлетворяет ли их эта работа, есть ли у них жилье, адаптировались ли дети к новой стране (пошли в школу, есть ли друзья - это зависит от возраста, в котором вывезли ребенка), и после этого будет приниматься решение.", - считает Гладун.

Еще одна причина, почему украинцы начнут возвращаться из-за границы - это отмена выплат и обязательное условие трудоустройства после прохождения иностранных курсов.

"Большинство стран осуществляет политику адаптации наших граждан к пребыванию в их странах. Практически обязательными являются языковые курсы, сейчас многие страны начинают уменьшать социальные выплаты и стимулировать наших граждан к трудоустройству", - анализирует Гладун.

Кроме этого, после завершения войны возможны "встречные потоки", например, часть женщин с детьми вернется в Украину, а к части женщин мужчины поедут за границу.

Гладун считает, было бы оптимально, если до 55% украинцев вернется обратно в Украину. В то же время доктор экономических наук отмечает, если война закончится в пределах 1991 года, то на 20% больше людей готовы вернуться. Это объясняется тем, что люди осознают, что такая ситуация может быть лишь перерывом в войне.

Смотрите видео интервью Александра Гладуна о демографической ситуации в Украине:

Кто такой Александр Гладун Александр Николаевич Гладун - украинский ученый. Доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи. Член комиссии при Президиуме НАН Украины по защите науки, противодействию псевдонауке и фальсификации научных исследований. Лауреат премии имени М.В. Птухи за серию работ по исследованию долговременной демографической динамики Украины.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Напомним, аналитики миграционной компании International Expert считают, что многие люди после войны могут "жить на две страны". Речь идет об украинцах, которые сейчас получили за границей вид на жительство или даже второе гражданство. После войны эти люди будут активно возвращаться к семьям в Украину.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский на панельной дискуссии во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии призвал страны-члены ЕС прекратить социальные выплаты для этой категории украинских граждан.

Накануне немецкий канцлер Олаф Шольц призвал украинских беженцев найти работу.

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