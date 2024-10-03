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Продолжительность жизни будет расти: какой будет демография Украины через 10 лет

Даяна Швец
3 октября 2024, 15:17
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Будет улучшаться психологическое состояние, медицинское обслуживание, доступ к медицине, и тенденция повышения продолжительности жизни сохранится.
Демография
Как изменится демография за 10 лет в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Многих украинцев интересует, как может выглядеть демографическая картина через условные 5-10 лет, если завершится война. Доктор экономических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун в интервью Главреду дал ответ на этот вопрос.

Кроме этого, он рассказал, как много у нас будет трудоспособного населения, чтобы восстанавливать потом страну.

По словам Гладуна, уровень рождаемости до 210-220 детей мы не повысим, и в Западной Европе такого тоже нет уже давно.

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"По моему субъективному мнению, мы можем обеспечить где-то 160-180, но если это будет целенаправленная демографическая политика. После войны будет понемногу расти продолжительность жизни, потому что у наиболее уязвимых категорий населения обычно повышенная смертность во время войны. Кроме того, будет улучшаться психологическое состояние, медицинское обслуживание, доступ к медицине, и тенденция повышения продолжительности жизни она сохранится и в первые годы будет идти хорошими темпами", - считает доктор экономических наук.

Кто такой Александр Гладун

Александр Николаевич Гладун - украинский ученый. Доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи. Член комиссии при Президиуме НАН Украины по защите науки, противодействию псевдонауке и фальсификации научных исследований.

Лауреат премии имени М.В. Птухи за серию работ по исследованию долговременной демографической динамики Украины.

Более того, что касается миграции, то первые два-три года люди будут решать, что делать, куда ехать, а потом ситуация стабилизируется, считает Гладун.

"Если мы говорим о гражданах Украины, все примут решение, где они будут жить. Тогда и возникнет вопрос, надо ли нам привлекать кого-то или нет. Вообще политику привлечения иностранцев, на территории Украины и разработку этой конкретных мер я бы отложил на срок 2-3 года после окончания войны", - говорит он.

В то же время, комментируя вопрос структуры населения, Гладун объясняет, что старение будет продолжаться. Кроме того, если не будет массового завоза мигрантов миллионами, то понемногу, небольшими темпами.

Подытоживая, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун отметил, что в таком случае она будет сокращаться, возможно, около 30 миллионов плюс-минус 2-3 миллиона за 10, 15, 20 лет.

Демография Украины - последние прогнозы

Ранее Главред рассказывал, какой будет численность населения Украины в 2051 году - она сокращается из-за низкой рождаемости, высокой смертности и миграции населения, указывают аналитики.

В свою очередь ученый объяснил и дал пессимистический прогноз. Он подтверждает, что низкая рождаемость в Украине является большой проблемой для будущих поколений.

Также ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев. Именно туда Россия в первую очередь будет пытаться завозить своих крестьян вместо украинцев.

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