Отчего мало украинцев от 18+ до 30+: ученый объяснил и дал пессимистический прогноз

Известный ученый-демограф Александр Гладун заявляет, что низкая рождаемость в Украине является большой проблемой для будущих поколений.

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Что будет с украинцами - ученый-демограф Александр Гладун дал пессимистический прогноз / коллаж фото УНИАН

Контингент 18-30-летних мужчин сейчас действительно является малочисленным в Украине. Об этом в комментарии порталу ТСН заявил ученый Александр Гладун ‒ заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

"В 2001 году в Украине была самая низкая рождаемость, а лет 5 до того и столько же после она тоже не была высокой. Соответственно, этим людям сейчас 18-28 лет и этот контингент украинцев относительно невелик", — сказал он.

Гладун отмечает, что, согласно статистике, в 2001 году в Украине 100 женщин рожали 108 детей (и это очень малый показатель). Для того, говорит демограф, чтобы не сокращалась численность населения за счет природных факторов ‒ нужно, чтобы на 100 женщин приходилось 220 рожденных детей.

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"Соответственно, если рождаемость низкая, то контингент, как мужчин, так и женщин, родившихся в тот период, будет значительно меньше. Это, конечно, отражается на половозрастной пирамиде", ‒ говорит Гладун.

Поэтому, говорит демограф, уже в ближайшем будущем украинцами следует ожидать негативных последствий вышеуказанных факторов. Кроме того, утверждает Гладун, на демографическую ситуацию негативной влияет украино-российская война, которая вызвала громадную миграцию населения как внутри страны, так и за границу.

"Если учесть то, что у нас примерно 3-4 миллиона женщин с детьми выехали за пределы Украины, спасаясь от войны, то в будущем тоже стоит ожидать меньшую рождаемость. И последствия этой демографической волны через 20-30 лет будут очень ощутимыми, если не критическими", — подытожил Гладун.

Кто такой Александр Гладун? Гладун Александр Николаевич - член-корреспондент НАН Украины, старший научный сотрудник и доктор экономических наук Заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, сообщается на сайте Национальной академии наук Украины



Распад России из-за населения

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вряд ли самостоятельно смогут "раскачать" ее до стадии распада.

Она говорит, что распад России пока маловероятен. Но один фактор легко может его спровоцировать.

"Не вижу этого (настроений среди россиян, чтобы могли спровоцировать распад РФ - Главред). Возможно отколется Кавказ. Это единственный (регион – Главред)", - сказала ученая.

Также сообщалось, что развал России не повлияет на судебный процесс над военными преступниками. Их найдут даже в третьих странах, если они будут пытаться скрыться. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

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