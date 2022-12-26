Демограф оценила, велика ли вероятность распада РФ и назвала условие для этого

Как говорит известный демограф Элла Либанова, распад России пока маловероятен. Но один фактор легко может его спровоцировать.

Демограф оценила, велика ли вероятность распада РФ / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Жители страны-агрессора, России, вряд ли самостоятельно смогут "раскачать" ее до стадии распада. Такое мнение в интервью "Радио Свобода" озвучила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Она говорит, что распад России пока маловероятен. Но один фактор легко может его спровоцировать.

"Не вижу этого (настроений среди россиян, чтобы могли спровоцировать распад РФ - Главред). Возможно отколется Кавказ. Это единственный (регион – Главред)", - сказала ученая.

По словам Либановой, распад России может появиться только, что называется, по зову элит.

"Если элита начнет расшатывать этот корабль тогда возможно", - подытожила демограф.

Наказание для России за нападение на Украину

Напомним, петицию на платформе Avaaz о создании специального трибунала, который будет расследовать российскую военную агрессию против Украины и привлечению к ответственности русского диктатора Владимира Путина и его приспешников подписали уже более 1,8 миллиона человек.

Также сообщалось, что развал России не повлияет на судебный процесс над военными преступниками. Их найдут даже в третьих странах, если они будут пытаться скрыться. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

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