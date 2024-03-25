Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев

Известный ученый-демограф Александ Гладун назвал город, в который Россия в первую очередь будет стараться завозить своих крестьян вместо украинцев.

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Россия будет пытаться по-максимуму завезти своих крестьян на оккупированные территории / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Известный ученый и заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун считает, что страна-агрессор Россия вскорости начнет в массовом порядке заселять временно оккупированные земли. Об этом он сказал в интервью ТСН.

"В случае оккупации, они будут заселять Киев в первую очередь. Это нужно, чтобы полностью контролировать столицу. А именно через людей, которые положительно настроены к своему правительству и правителю. Если пособирают по селам россиян и переселят в Киев, то уровень жизни у них автоматически повысится в разы. Они соответственно будут положительно относиться к Путину и РФ. И тогда город станет для российского диктатора подконтрольной территорией. Военный захват - одно дело, а вот лояльное к новой власти население - другое. Без лояльного населения им здесь будет трудно даже войска удерживать", - пояснил демограф.

Кто такой Александр Гладун? Гладун Александр Николаевич - член-корреспондент НАН Украины, старший научный сотрудник и доктор экономических наук Заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, сообщается на сайте Национальной академии наук Украины видео дня

Распад России из-за населения

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявляла о том, что жители страны-агрессора, России, вряд ли самостоятельно смогут "раскачать" ее до стадии распада.

Она говорит, что распад России пока маловероятен. Но один фактор легко может его спровоцировать.

"Не вижу этого (настроений среди россиян, чтобы могли спровоцировать распад РФ - Главред). Возможно отколется Кавказ. Это единственный (регион – Главред)", - сказала ученая.

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