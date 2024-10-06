Что нужно Украине для победы в войне: в США назвали шаг для Запада

У России гораздо больше ресурсов, чем у Украины, и поддержка со стороны Ирана, Китая и Северной Кореи, отметил Дэвид Петреус.

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Украине нужно больше военной помощи / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Украина показывает сильные качества на поле боя, но события развиваются не очень хорошо. Западу нужно нарастить поддержку украинского государства, чтобы обеспечить его победу в войне с агрессором Россией. Об этом заявил бывший командующий Международными объединенными вооруженными силами в Ираке и Афганистане, экс-директор ЦРУ, генерал Дэвид Петреус.

В интервью LIGA он акцентировал внимание на способности Украины проводить сложные военные операции как факторе, который определяет победу в войне. Однако для оценки последующих событий важно учитывать контекст.

"События разворачиваются в условиях, когда Россия имеет по крайней мере в четыре раза больше рабочей силы, чем Украина. Экономика России может быть в 10-12 или более раз больше украинской. Они имеют поддержку Ирана, Китая, Северной Кореи", - отметил Петреус.

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Кратко о позиции Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

По его мнению, чтобы Украина победила в войне, Запад должен не просто продолжить, а нарастить военную поддержку.

Также генерал не сомневается в готовности украинского государства продолжать борьбу за свое выживание.

"Я не сомневаюсь, что Украина и дальше будет демонстрировать чрезвычайные качества на поле боя. В развитии технологий, в применении инновационных беспилотных систем. Не только в воздухе и на море, но и на земле. Я не сомневаюсь в абсолютной решимости Украины, ее военных, ее народа продолжать войну за независимость, чтобы обеспечить свое выживание как нации", - подчеркнул Дэвид Петреус.

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Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях. Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет. Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться расположения Си Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложения санкций. США время от времени грозят Китаю вторичными санкциями, если тот продолжит поставлять в Россию товары двойного назначения.

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