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Войска РФ "хотят" взять районы Харькова под огневой контроль, ожидается обострение

Андрей Ганчук
5 октября 2024, 14:44
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Оккупанты стремятся устроить обострение на одном из направлений на севере Харьковской области.
Войска РФ, фронт
ВСУ ожидают обострение в районе Липцев на севере Харьковщины / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска могут активизироваться в районе населенного пункта Липцы на севере Харьковской области. Цель врага – приблизиться к Харькову и взять отдельные районы города под огневой контроль. Также россияне стремятся полностью захватить Волчанск, чтобы получить плацдарм для усиления наступления на Купянском направлении. Об этом заявил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Силы обороны готовятся к обострению на севере Харьковщины – в районе населенного пункта Липцы. Туда враг уже завез подразделения кадыровцев, которые будут заставлять россиян выполнять боевые задания.

По словам Федоренко, Москва ставит перед оккупантами задачу приблизиться к Харькову, чтобы взять отдельные районы города под огневой контроль.

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Россия стремится оккупировать Волчанск

Также военный акцентировал внимание на том, что россияне "хотят" полностью захватить Волчанск, чтобы создать плацдарм для продвижения своих сил на Купянском направлении.

"Город Волчанск почти стерт до основания, но Силы обороны удерживают позиции, и большая часть города под нашим контролем. У противника нет успеха в продвижении... В этом случае они смогут нарабатывать возможности по форсированию реки Оскол, и, как следствие, — оккупации и правобережного Купянска, являющегося одной из господствующих высот", - подчеркнул Юрий Федоренко.

Что за город Волчанск?

Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Что происходит в Харьковской области – новости по теме:

На Купянском направлении бойцы Сил обороны отбили вражеский штурм, в ходе которого россияне задействовали 50 единиц военной техники, рассказал представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. Бой вели нацгвардейцы совместно с десантниками.

Ситуация на Харьковском направлении (север региона) остается сложной, сказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев. Враг продолжает штурмы, самое горячее направление – Волчанск.

ВСУ продвинулись в Харьковской области, отметили аналитики Института изучения войны. Украинские войска достигли успеха к северу от Липцев. Однако россияне незначительно продвинулись в Волчанске.

Волчанск Инфографика
Кратко о Волчанске / Инфографика: Главред

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