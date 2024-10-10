Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Завершение войны до 2025 года: Зеленский хочет за 3 месяца достичь прогресса в вопросе мира

Анна Ярославская
10 октября 2024, 09:34
176
Президент Украины рассчитывает на помощь Джо Байдена.
Владимир Зеленский, Джо Байден
Владимир Зеленский призвал союзников действовать решительно, чтобы закончить войну / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на лидерство главы Белого дома Джо Байдена, чтобы в течение трех месяцев, которые остались до конца его президентского срока, достичь прогресса в вопросе мира.

Как пишет издание El Mundo, Зеленский призвал союзников действовать "решительно, чтобы закончить войну не позднее 2025 года".

"В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальная возможность двигаться к миру и к длительной стабильности. Мы рассчитываем на лидерство президента Байдена, мы рассчитываем на твердые и правильные шаги Соединенного Королевства, Франции, Германии и Италии для обеспечения безопасности и мира в Европе, и мы рассчитываем на всех вас", — сказал Зеленский во время открытия саммита в хорватском городе Дубровник, где он встречался с лидерами тринадцати стран Юго-Восточной Европы.

видео дня

Зеленский признал, что "остается открытым вопрос, как заставить Россию пойти на мир" и принять так называемую украинскую формулу мира.

Президент Украины отметил, что в представленном Плане победы он просит США и остальных их союзников о решительных мерах, которые бы изменили соотношение сил в военно-политическом плане и заставили бы Россию сесть за стол переговоров на условиях Киева. План также предусматривает гарантирование будущего вступления Украины в НАТО.

план победы, план перемоги
План победы Владимира Зеленского / Инфографика Главреда

"Приглашение Украины в НАТО, будущее членство Украины было бы реальным шагом к миру; без геополитической определенности мир невозможен", — подчеркнул Зеленский, добавив, что в случае вступления Украины в Альянс, Россия проигрывает в геополитической сфере.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович поддержал мирный план Зеленского. По его словам, путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине может основываться только на международном праве, в том числе на Уставе ООН.

По данным сербских СМИ, поддержку мирного плана Зеленского исключили из совместной декларации по инициативе Сербии. Страна стремится присоединиться к Европейскому Союзу, но имеет тесные связи с Россией.

Отмечается, что Джо Байден уже с сентября знал о плане украинского президента. Теперь Зеленский должен посетить несколько европейских столиц, чтобы объяснить лидерам государств свою инициативу.

Зеленский встретится с Макроном и Шольцом

В четверг, 10 октября, Владимир Зеленский отправится в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров начнется в 15:00 по местному времени (13:00 по киевскому времени). По ее завершению не планируется никаких заявлений.

Также президент Украины планирует посетить с визитом канцлера Германии Олафа Шольца. Визит в Берлин план также будет включать встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Завершение войны и переговоры с РФ

"План победы" Владимира Зеленского прохладно встретили в Вашингтоне. Западные союзники усилили давление на Киев в пользу конкретного плана окончания войны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на своих собеседников, которые знакомы с ходом переговоров украинского президента и лидеров западных государств.

Издание отмечает, что Зеленский может смягчить свою позицию относительно условий прекращения боевых действий. По данным агентства, президент Украины стал более склонным к компромиссам, несмотря на публичные заявления о неизменности своего "мирного плана".

Также Bloomberg пишет о том, что украинские военные смогут удерживать российскую территорию в Курской области еще в течение нескольких месяцев, а может быть и дольше. Захваченная территория может стать фактором в переговорах с Москвой.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что План победы, инициированный президентом Владимиром Зеленским, будет представлен обществу. Однако опубликуют его не в полностью, поскольку ряд деталей данного документа является пока закрытым.

Сам Зеленский 7 октября заявил, что План победы будет представлен партнерам Украины, после чего он будет доработан и обнародован.

Что такое план победы Зеленского?

План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу

По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

Ещё
Боевые действия на территории Беларуси: пойдет ли на такой шаг Украина - Жданов

Боевые действия на территории Беларуси: пойдет ли на такой шаг Украина - Жданов

10:18Украина
Завершение войны до 2025 года: Зеленский хочет за 3 месяца достичь прогресса в вопросе мира

Завершение войны до 2025 года: Зеленский хочет за 3 месяца достичь прогресса в вопросе мира

09:34Украина
РФ ударила дронами по Кривому Рогу, повреждена 5-этажка: что известно

РФ ударила дронами по Кривому Рогу, повреждена 5-этажка: что известно

09:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине остановили бронирование работников: что известно о решении Кабмина

В Украине остановили бронирование работников: что известно о решении Кабмина

К Украине приближается мощная непогода: регионы накроют шквалы, ливни и холодина

К Украине приближается мощная непогода: регионы накроют шквалы, ливни и холодина

2 дня, в которые нельзя убирать: как собственными руками не отпугнуть достаток

2 дня, в которые нельзя убирать: как собственными руками не отпугнуть достаток

Большинство даже не знает: кто по этикету первый заходит в лифт, мужчина или женщина

Большинство даже не знает: кто по этикету первый заходит в лифт, мужчина или женщина

Выест даже глубокую грязь: как очистить ковер, не снимая с пола

Выест даже глубокую грязь: как очистить ковер, не снимая с пола

Последние новости

10:30

Гороскоп на октябрь 2024: Ракам - драма, Рыбам - счастье

10:18

Боевые действия на территории Беларуси: пойдет ли на такой шаг Украина - Жданов

09:51

Смерть Майкла Джексона - при чем здесь P. Diddy, Jay-Z и Бейонсе

09:34

Завершение войны до 2025 года: Зеленский хочет за 3 месяца достичь прогресса в вопросе мира

09:22

РФ ударила дронами по Кривому Рогу, повреждена 5-этажка: что известноФото

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
09:16

Были близки к сделке: РФ почти согласилась избавиться от ядерного оружия - Трамп

09:06

Китайский гороскоп на октябрь 2024: Тиграм - неожиданность, Кроликам - потери

08:38

Фактор в переговорах: ВСУ смогут удерживать часть Курщины в течение нескольких месяцев

08:32

"Настолько влияет на позицию Путина": украинский певец раскрыл правду о Пугачевой и Галкине

Реклама
08:17

В ближайшие месяцы: наступательная операция РФ может завершиться

08:10

О Байдене, урагане и Рамштайнмнение

07:39

РФ отбила Агрегатный завод в Волчанске и захватила Верхнекаменское на Донбассе - ISW

07:05

Что не так на картинке: только гений найдет ошибку за 6 секунд

06:59

"Там идет война настоящая": дроны атаковали военный аэродром в Адыгее

06:10

Ураган очень полезное явление или первый вызов для Рюттемнение

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 10 секунд найти тигра

05:04

Как утеплить окна в домашних условиях: простые и дешевые методы

04:25

Кому не придется платить штраф, даже если он не обновлял данные 10 лет: разъяснение ТЦК

04:00

Для чего водители натирают авто кремом для бритья: удивительный лайфхакВидео

03:32

Вызывает тревогу: может ли КНР стать главным игроком на международной политической арене

Реклама
03:00

"Это измена": вдовец Нины Матвиенко рассказал правду, почему бросил ее

01:30

"Грустно, непривычно, страшно": Лопес впервые заговорила про развод с Аффлеком

01:00

Сантехники бьют тревогу: какие 5 вещей ни в коем случае нельзя смывать в унитаз

00:33

Паузы в бронировании не будет: в Минобороны сделали заявление об аудите предприятий

00:16

Седой Ричард Гир не смог оторваться от своей молодой возлюбленной

09 октября, среда
23:59

РФ бьет рекорды: сентябрь стал самым смертоносным месяцем для врага - The Telegraph

23:31

Путинистка Успенская лишается концертов из-за своей позиции

23:27

Дырка в животе и нет пупка: путиниста Сергея Жукова исполосовали врачи

23:13

Украина получит преимущество над РФ: Умеров раскрыл детали передачи Францией Mirage 2000

22:58

Как убрать неприятные запахи еды из квартиры: стоит сделать одну вещь с дверью

22:44

Куда пропала Вера Брежнева - певица вышла на связь с поклонниками

22:43

Россия выпустила баллистику по порту в Одесской области: есть попадание в судно и погибшие

22:16

Такого давно не было: Украину атакует почти самая сильная магнитная буря

22:08

ВСУ "точным попаданием" уничтожили базу хранения "Шахедов" в РФ - ГенштабВидео

21:58

В США выдали странную причину, почему ВСУ не могут получить дальнобойные ракеты для F-16

21:55

Демобилизация отдельных категорий военных: в Раде разошлись в прогнозах

21:52

Муж Юлии Саниной после 9 месяцев молчания и слухов о побеге вышел на связь

21:46

"Тромб": молчун Леонид Агутин оказался на грани смерти - детали

21:15

Зеленский прокомментировал сорванную встречу "Рамштайн": причина очевидна

21:05

Зимой - до 18 часов без света: в Минэнерго опровергли заявление ООН и сделали прогноз

Реклама
20:50

Внучка Софии Ротару призналась, чем зарабатывает на лакшери-жизнь в США

20:30

Зеленского это возмутило: раскрыты детали внезапной проверки Кабмином "брони"

20:14

РФ не остановится на Украине: Зеленский назвал страны, которые станут целями Кремля

19:59

Смогут ли россияне форсировать реку Оскол: Гетьман объяснил угрозу для ВСУ

19:41

Пивоваров со слезами на глазах рассказал, что оккупанты уничтожили его домВидео

19:31

К Украине приближается мощная непогода: регионы накроют шквалы, ливни и холодина

19:20

Глава Еврокомиссии прошлась по Орбану: премьера Венгрии раскритиковали за поддержку РФ

19:17

Зеленский объявил о первом пункте плана победы Украины в войне

19:13

Враг собрался у трех городов: боец ВСУ раскрыл планы Путина на октябрь-ноябрь

19:00

Каким может быть курс Харрис и кому она отдаст внешнюю политику СШАмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять