Завершение войны до 2025 года: Зеленский хочет за 3 месяца достичь прогресса в вопросе мира

Президент Украины рассчитывает на помощь Джо Байдена.

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Владимир Зеленский призвал союзников действовать решительно, чтобы закончить войну / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на лидерство главы Белого дома Джо Байдена, чтобы в течение трех месяцев, которые остались до конца его президентского срока, достичь прогресса в вопросе мира.

Как пишет издание El Mundo, Зеленский призвал союзников действовать "решительно, чтобы закончить войну не позднее 2025 года".

"В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальная возможность двигаться к миру и к длительной стабильности. Мы рассчитываем на лидерство президента Байдена, мы рассчитываем на твердые и правильные шаги Соединенного Королевства, Франции, Германии и Италии для обеспечения безопасности и мира в Европе, и мы рассчитываем на всех вас", — сказал Зеленский во время открытия саммита в хорватском городе Дубровник, где он встречался с лидерами тринадцати стран Юго-Восточной Европы.

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Зеленский признал, что "остается открытым вопрос, как заставить Россию пойти на мир" и принять так называемую украинскую формулу мира.

Президент Украины отметил, что в представленном Плане победы он просит США и остальных их союзников о решительных мерах, которые бы изменили соотношение сил в военно-политическом плане и заставили бы Россию сесть за стол переговоров на условиях Киева. План также предусматривает гарантирование будущего вступления Украины в НАТО.

План победы Владимира Зеленского / Инфографика Главреда

"Приглашение Украины в НАТО, будущее членство Украины было бы реальным шагом к миру; без геополитической определенности мир невозможен", — подчеркнул Зеленский, добавив, что в случае вступления Украины в Альянс, Россия проигрывает в геополитической сфере.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович поддержал мирный план Зеленского. По его словам, путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине может основываться только на международном праве, в том числе на Уставе ООН.

По данным сербских СМИ, поддержку мирного плана Зеленского исключили из совместной декларации по инициативе Сербии. Страна стремится присоединиться к Европейскому Союзу, но имеет тесные связи с Россией.

Отмечается, что Джо Байден уже с сентября знал о плане украинского президента. Теперь Зеленский должен посетить несколько европейских столиц, чтобы объяснить лидерам государств свою инициативу.

Зеленский встретится с Макроном и Шольцом

В четверг, 10 октября, Владимир Зеленский отправится в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров начнется в 15:00 по местному времени (13:00 по киевскому времени). По ее завершению не планируется никаких заявлений.

Также президент Украины планирует посетить с визитом канцлера Германии Олафа Шольца. Визит в Берлин план также будет включать встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Завершение войны и переговоры с РФ

"План победы" Владимира Зеленского прохладно встретили в Вашингтоне. Западные союзники усилили давление на Киев в пользу конкретного плана окончания войны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на своих собеседников, которые знакомы с ходом переговоров украинского президента и лидеров западных государств.

Издание отмечает, что Зеленский может смягчить свою позицию относительно условий прекращения боевых действий. По данным агентства, президент Украины стал более склонным к компромиссам, несмотря на публичные заявления о неизменности своего "мирного плана".

Также Bloomberg пишет о том, что украинские военные смогут удерживать российскую территорию в Курской области еще в течение нескольких месяцев, а может быть и дольше. Захваченная территория может стать фактором в переговорах с Москвой.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что План победы, инициированный президентом Владимиром Зеленским, будет представлен обществу. Однако опубликуют его не в полностью, поскольку ряд деталей данного документа является пока закрытым.

Сам Зеленский 7 октября заявил, что План победы будет представлен партнерам Украины, после чего он будет доработан и обнародован.

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу



По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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