'Путин бы рвал и метал': Жданов сказал, какую серьезную ошибку допустила Украина

Если бы Украина промолчала или пригласила бы на подконтрольные ей территории Курщины РДК и Легион "Свобода России", тогда Путин понял бы, что все серьезно.

https://glavred.info/ukraine/putin-by-rval-i-metal-zhdanov-skazal-kakuyu-sereznuyu-oshibku-dopustila-ukraina-10604039.html Ссылка скопирована

Жданов сказал, какую серьезную ошибку допустила Украина/ коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, УНИАН

Украина допустила серьезную ошибку после начала операции в Курской области. Тогда мы сказали, что нам чужие территории не нужны, и гарантировали, что не будем аннексировать Курщину.

Однако все было бы иначе, если бы наше государство не делало бы таких заявлений или еще лучше - пригласило бы на подконтрольные украинским военным территории Курщины РДК и Легион "Свобода России". В таком случае российский диктатор Владимир Путин понимал бы, что это серьезно. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"В Курской области мы допустили стратегическую ошибку политического характера - мы гарантировали, что не будем аннексировать Курскую область. Сразу же, входя туда, мы сказали, что нам чужие территории не нужны, мол, мы попугаем и отдадим. Путин понял, что Курская область никуда не денется. Все было бы иначе, если бы мы промолчали, а еще лучше - пригласили бы на подконтрольные нам территории Курщины РДК и Легион "Свобода России", пусть бы вывешивали там свои флаги и объявляли о создании "новой России". Вот в этом случае Путин бы рвал и метал", - отметил Жданов.

видео дня

А так, Путину незачем было спешить и вытеснять украинские войска с территории Курской области, говорит эксперт.

По его словам, в военном смысле эта операция, безусловно, была для нас полезной, ведь украинские военные сковали часть сил противника - группировку численностью 35-38 тысяч человек.

"Полноценная общевойсковая армия РФ нам бы наделала много нервов на восточном фронте, а так, она воюет в Курской области и громит свою же территорию вместе с российскими гражданами, что создает общественный резонанс", - подытожил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее издание El Mundo отмечало, что Зеленский хочет за 3 месяца достичь прогресса в вопросе мира. Президент Украины рассчитывает на помощь Джо Байдена.

Также издание Corriere della Sera писало, что Зеленский готов к прекращению огня за линией фронта, но есть условия. Зеленский никогда не сможет официально отказаться от оккупированных территорий, однако он рассчитывает на ряд шагов со стороны Запада.

Напомним, РФ ударила дронами по Кривому Рогу, повреждена 5-этажка. В 5-этажном доме изуродована крыша, также в одном из подъездов разрушена лестничная клетка.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред