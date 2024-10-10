РФ ударила дронами по Кривому Рогу, повреждена 5-этажка: что известно

Российские оккупанты утром в четверг, 10 октября, ударили дронами по Кривому Рогу Днепропетровской области.
В результате удара была повреждена пятиэтажка. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Утром российская армия атаковала Кривой Рог БпЛА. Повреждена пятиэтажка. Информацию уточняем", - отметил председатель ОГА.
Позже он уточнил, что в 5-этажном доме повреждена крыша. В одном из подъездов разрушена лестничная клетка. Из поврежденной части дома спасли шесть человек.
Также в городе разбита газовая труба и возник пожар, добавил Лысак.
"Из-за российской атаки на Кривой Рог пострадала 82-летняя женщина. Ее госпитализировали. К счастью, состояние врачи оценивают, как удовлетворительное. Пожар, который возник из-за повреждения газопровода, ликвидировали. Аварийная бригада ликвидировала утечку газа", - позже сообщил глава ОГА.
В Кривом Роге было три попадания в разных местах
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате атаки "Шахедами" есть попадание в крышу пятиэтажки, произошло разрушение лестницы.
"Продолжается спасательная операция, спасатели проводят поквартирный обход. Сейчас потерь нет, но спасательная операция не закончена. Выбиты окна как минимум в 10 многоквартирных домах", - отметил городской голова.
Также он рассказал, что в другом месте в результате попадания разрушен объект коммунальной инфраструктуры и дом частного сектора. В третьем месте попадания перебит газопровод.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Напомним, 8 октября РФ атаковала Полтаву и Кременчуг баллистическими ракетами. РФ выпустила не менее 6 баллистических ракет для удара по Полтаве и Кременчугу.
Вечером 9 октября Россия выпустила баллистику по порту в Одесской области, было попадание в иностранное судно и погибшие. В результате атаки шесть человек погибли и 8 получили множественные ранения, они госпитализированы в больницу.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов предупредил украинцев об опасности. Он отметил, что возможно в РФ планируют начать массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры после снижения температуры до нуля или близко к нулю.
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