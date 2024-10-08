РФ атаковала Полтаву и Кременчуг баллистическими ракетами: первые подробности

РФ выпустила минимум 6 баллистических ракет для удара по Полтаве и Кременчугу.

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РФ атаковала Полтаву и Кременчуг баллистикой / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Этими скоростными ракетами Россия атаковала Полтаву и Кременчуг.

РФ атаковала Полтаву и Кременчуг баллистикой / фото: скриншот

Мониторинговые каналы сообщают о том, что РФ применила минимум 6 ракет типу Искандер-М/N-23. В Полтаве и Кременчуге гремели взрывы.

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РФ атаковала Полтаву и Кременчуг баллистикой / фото: скриншот

В Telegram-канале "Николаевский Ванек" сообщают о том, что РФ запускала ракеты с Воронежской области. Большая их часть летела на Кременчуг.

Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин отметил, что попаданий по гражданской инфраструктуре удалось избежать.

"Не пренебрегайте тревогами! Верим в Силы обороны!" - написал он.

РФ атаковала Полтаву и Кременчуг баллистикой / фото: скриншот

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Что известно об ОТРК Искандер / Инфографика: Главред

Ракетный удар - последние новости

Напомним, в пресс-службе Министерства энергетики Украины сообщали, что в Украине за сутки, в результате обстрелов армии страны-агрессора РФ, зафиксировано обесточивание объектов в шести областях.

Взрывы раздавались также в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что днем, 8 октября российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по Харькову.

Военный эксперт Алексей Гетьман сообщал, что российские оккупанты прощупывают украинскую систему ПВО и планируют новый массированный ракетный удар по Украине. Гетьман даже назвал вероятную дату обстрела.

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