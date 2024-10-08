Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ атаковала Полтаву и Кременчуг баллистическими ракетами: первые подробности

Ангелина Подвысоцкая
8 октября 2024, 22:41
1291
РФ выпустила минимум 6 баллистических ракет для удара по Полтаве и Кременчугу.
Искандер, воздушная тревога
РФ атаковала Полтаву и Кременчуг баллистикой / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Этими скоростными ракетами Россия атаковала Полтаву и Кременчуг.

взрывы в Полтавской области
РФ атаковала Полтаву и Кременчуг баллистикой / фото: скриншот

Мониторинговые каналы сообщают о том, что РФ применила минимум 6 ракет типу Искандер-М/N-23. В Полтаве и Кременчуге гремели взрывы.

видео дня
атака на Кременчуг
РФ атаковала Полтаву и Кременчуг баллистикой / фото: скриншот

В Telegram-канале "Николаевский Ванек" сообщают о том, что РФ запускала ракеты с Воронежской области. Большая их часть летела на Кременчуг.

Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин отметил, что попаданий по гражданской инфраструктуре удалось избежать.

"Не пренебрегайте тревогами! Верим в Силы обороны!" - написал он.

удар по Полтавской области
РФ атаковала Полтаву и Кременчуг баллистикой / фото: скриншот

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Искандер инфографика
Что известно об ОТРК Искандер / Инфографика: Главред

Ракетный удар - последние новости

Напомним, в пресс-службе Министерства энергетики Украины сообщали, что в Украине за сутки, в результате обстрелов армии страны-агрессора РФ, зафиксировано обесточивание объектов в шести областях.

Взрывы раздавались также в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что днем, 8 октября российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по Харькову.

Военный эксперт Алексей Гетьман сообщал, что российские оккупанты прощупывают украинскую систему ПВО и планируют новый массированный ракетный удар по Украине. Гетьман даже назвал вероятную дату обстрела.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Полтавщина новости Полтавы Кременчуг Полтавская область вторжение России новости Кременчуга ракетный удар Ракетная атака на Украину
Реклама

Главное за день

Ещё
Этот "Рамштайн" может стать последним. Чего ждать от встречи в Берлине

Этот "Рамштайн" может стать последним. Чего ждать от встречи в Берлине

23:55Аналитика
РФ атаковала Полтаву и Кременчуг баллистическими ракетами: первые подробности

РФ атаковала Полтаву и Кременчуг баллистическими ракетами: первые подробности

22:41Украина
В Украине произошло землетрясение: в какой области был эпицентр

В Украине произошло землетрясение: в какой области был эпицентр

22:24Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Мыть унитаз "больше не придется": что нужно положить в туалетный бачок

Мыть унитаз "больше не придется": что нужно положить в туалетный бачок

Мобилизация мужчин 50+, бронирование и учет 17-летних: интервью с офицером Сумского ТЦК и СП

Мобилизация мужчин 50+, бронирование и учет 17-летних: интервью с офицером Сумского ТЦК и СП

Мечты станут реальностью: 4 знака зодиака, которые достигнут большого успеха в ноябре

Мечты станут реальностью: 4 знака зодиака, которые достигнут большого успеха в ноябре

Мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет: в ТЦК рассказали, что изменилось

Мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет: в ТЦК рассказали, что изменилось

Повестки в Украине начали вручать по-новому: в ТЦК рассказали, что предполагается

Повестки в Украине начали вручать по-новому: в ТЦК рассказали, что предполагается

Последние новости

23:55

Этот "Рамштайн" может стать последним. Чего ждать от встречи в Берлине

22:41

РФ атаковала Полтаву и Кременчуг баллистическими ракетами: первые подробности

22:36

Будут купаться в любви: для каких знаков зодиака октябрь станет судьбоносным

22:24

В Украине произошло землетрясение: в какой области был эпицентр

22:01

Ворвется череда проблем и неудач: что нельзя делать 9 октября - приметы

Мобилизация мужчин 50+, бронирование и учет 17-летних: интервью с офицером Сумского ТЦК и СПМобилизация мужчин 50+, бронирование и учет 17-летних: интервью с офицером Сумского ТЦК и СП
21:46

От тухлых яиц до газа: 7 неприятных запахов в авто, что говорят об опасности

21:27

Кастрюли будут сиять, как новые: блогер поделилась простым способом, как отмыть нагарВидео

21:12

Вступление Украины в НАТО в обмен на земли - в ОП прокомментировали слухи

20:56

Операция и психбольница: Анна из дуэта Anna Maria рассказала про мужа-военного

Реклама
20:43

Удар по нефтебазе в Феодосии спровоцирует перебои с топливом в Крыму - эксперт

20:34

В Берлине подтвердили готовность к переговорам с Путиным и назвали условие

20:21

На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают линии и пол автомобиля

20:16

Технические проблемы в полете: с самолетом Лукашенко произошел инцидент

20:11

5 вопросов, ответ на которые дадут только самые сообразительные

19:39

Кудрявая блондинка: Екатерина Кухар удивила снимками из юности

19:34

Потепление будет коротким: когда в Украину вернутся сильные ливни и холодина

19:21

По цене золота: цены на картофель могут вырасти вдвое - прогноз аналитика

19:18

Россияне сами сбили БПЛА "Охотник" на Донбассе: в Forbes узнали причину

19:11

Возобновление протестов на границе с Украиной: Польша может снова "взяться за старое"

18:54

В ноябре не состоится Второй саммит мира: в чем причина

Реклама
18:39

Хозяйкам на заметку: как легко "отклеить" пергамент от выпечкиВидео

18:19

Очень важные доклады: что обсуждали на заседании Ставки Зеленского

18:18

"Стоило начинать все не по Курщине": эксперт озвучил две главные ошибки ВСУ

18:09

167 млн ​​от государства вместо партии "Евросолидарность" освоили фирмы Порошенко и его соратников - ЧЕСТНО

18:06

Разрешение Запада на удары вглубь РФ: в Раде дали неожиданный прогноз

18:04

"Рамштайн" в Германии: Байден резко изменил планы на поездку

17:59

"Шахеды" пролетели возле ядерных объектов Южноукраинской АЭС: РФ может готовить удары

17:30

Лучший способ проверить внимательность: надо найти 3 совы среди цыплят

17:27

Переживут всю зиму: 5 овощей, которые стоит посадить в октябре

17:21

РФ очень скоро может взять оперативную паузу на фронте: эксперт назвал месяц

17:19

Венгрия блокирует кредит ЕС для Украины в $50 миллиардов до ноября: ждет Трампа

17:11

Есть погибшие и раненые: Россия ударила КАБом по многоэтажке в Харькове - что известно

17:09

Перенос войны на территорию РБ: Лукашенко вдруг стал заискивать перед Зеленским

16:49

Будет мощный сигнал Киеву: что произойдет перед "Рамштайном"

16:37

Похоронила дочь и внучку: умерла мама Уитни Хьюстон

16:33

Подрыв Каховской ГЭС открыл путь ВСУ к ЗАЭС: может начаться наступление - Свитан

16:29

Все отсрочки от мобилизации будут действовать только до 9 ноября: в ТЦК сделали заявление

16:24

Как отучить котов гадить в клумбах: специалисты раскрыли действенный метод

16:21

Тихая угроза на дороге: механик призвал водителей проверить одну деталь в авто осенью

16:09

Эксперт о годовщине подрыва СБУ Крымского моста: Событие, которое до сих пор влияет на ход войны

Реклама
15:42

Нефтебазу в Феодосии атаковали ракетами ATACMS: введено чрезвычайное положение - СМИ

15:35

Путин вывел комплекс "Ярс" на дежурство специально к "Рамштайну": что это значит

15:25

Наши потери значительно меньше, чем российские: эксперт про изменения на фронте

15:25

Как убрать известковый налет в чайнике: нужен всего один ингредиентВидео

15:15

Водители могут легко спутать: что означают синие дорожные знаки со стрелками

15:12

Год без Нины Матвиенко: как сейчас выглядит могила легенды

15:10

"Есть результаты ": в 3 ОШБр рассказали новые детали успешного контрнаступления

14:55

В приложении "Резерв+" появились новые функции: что изменилось для украинцев

14:50

Что происходит с теми, кто не обновил данные в "Резерв+": в ТЦК раскрыли детали

14:34

Идеологу "СВО" светит пожизненное: задержан помощник экс-советника Путина

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять