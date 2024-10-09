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Россия выпустила баллистику по порту в Одесской области: есть попадание в судно и погибшие

Яна Ставская
9 октября 2024, 22:43
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Россияне продолжают терроризировать гражданское население и наносить ущерб украинской агроинфраструктуре.
ракета
РФ выпустила в сторону Одессы баллистические ракеты / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупанты в среду вечером, 9 октября, выпустили по Украине баллистические ракеты. Прилеты зафиксированы в Одесской области.

О взрывах в Одессе ранее писал мэр Геннадий Труханов. По словам вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы, РФ снова атаковала портовую инфраструктуру южного региона.

По информации Офиса генпрокурора, в результате атаки шесть человек погибли и 8 получили множественные ранения, они госпитализированы в больницу.

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Повреждения получил контейнеровоз под флагом Панамы. Это уже третье гражданское иностранное судно, которое подверглось атаке РФ за последние четыре дня.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 5 октября российские войска осуществили очередной пуск дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины. Под вражеским ударом оказалась Одесса.

Взрывы в Украине - последние новости

Утром в понедельник, 7 октября, в Киеве прогремела серия взрывов. По словам очевидцев, был слышен звук пролетающих ракет. В Киевской городской администрации призвали жителей города пройти в укрытие и заявили о работе ПВО.

За сутки 8 октября в результате обстрелов армии страны-агрессора РФ зафиксировано обесточивание объектов в шести областях.

По мнению эксперта Олега Жданова, после ночной атаки дронами "Шахед" на несколько регионов и утренних ударов ракетами "Кинжал" по Киеву и аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, которые состоялись 7 октября, российская армия может готовиться к массированному обстрелу. За полтора месяца паузы они накопили значительный запас ракет для такого удара.

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Какими ракетами РФ бьет по Украине / Инфографика Главреда

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