ВСУ 'точным попаданием' уничтожили базу хранения 'Шахедов' в РФ - Генштаб

Силы обороны Украины одним ударом уничтожили около 400 "Шахедов" на базе хранения в России.

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Силы обороны Украины успешно поразили базу хранения "Шахедов" / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео

Силы обороны Украины успешного поразили базу хранения дронов "Шахед" в Краснодарском крае РФ. На российском складе хранилось около 400 ударных дронов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Базу хранения БпЛА вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае атаковали подразделения Военно-Морских Сил и Службы безопасности Украины.

"Уничтожение базы хранения БпЛА "Шахед" существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел", - говорится в сообщении. видео дня

По данным Генштаба, оккупанты хранили на базе около 400 БпЛА. Украинские военные осуществили "точное попадание в цель", в результате чего на территории объекта наблюдалась вторичная детонация.

"Боевая работа по военным целям захватчиков продолжается. Дальше будет", - отметили в Генштабе ВСУ.

Смотрите видео детонации на российской базе после удара Сил обороны:

Детонация на базе РФ / Фото: скриншот

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Удары Украины по объектам России - последние новости

Напомним, в ночь на 9 октября в Брянской области и Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. Губернатор Брянщины Александр Богомаз заявил, что регион атаковали ударные беспилотники, а ПВО сбила 12 дронов. В то же время в Сети распространяются видео с места взрывов, где продолжается детонация боеприпасов.

Генштаб подтвердил, что подразделения Сил беспилотных систем ВСУ ночью нанесли удар по 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления РФ в Брянской области. На складе хранились боеприпасы, в том числе полученные из КНДР и управляемые авиабомбы.

Как сообщал Главред, во временно оккупированной Феодосии третьи сутки продолжается пожар на нефтебазе после атаки Сил обороны Украины. По состоянию на утро 9 октября огонь видно издалека, а столбы дыма не уменьшаются. Примерно 1100 жителей эвакуированы, поскольку цистерны продолжают взрываться.

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