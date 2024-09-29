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Взрыв ядерной ракеты "Сармат" в России: стали известны ключевые причины инцидента

Юрий Берендий
29 сентября 2024, 17:12
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Российская ракета "Сармат", которая способна нести ядерный заряд находится в процессе разработки, хотя уже поставлена на боевое дежурство, отметил аналитик.
Взрыв ядерной ракеты 'Сармат' в России: стали известны ключевые причины инцидента
Почему ракета, способная нести ядерный заряд взорвалась на полигоне / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

На днях OSINT-аналитики заявили, что Россия провела неудачные испытания ракеты "Сармат", способной нести ядерный заряд. О значении провальных испытаний ракеты "Сармат" рассказал в интервью Главреду израильский военный обозреватель Давид Шарпю

По словам эксперта Давида Шарпа, если тестирование и состоялось, то оно завершилось провалом.

"Сармат - сырой продукт, это не ракета, которая давным-давно стоит на вооружении и уже отработана. Ракета еще в процессе разработки, но уже, судя по заявлениям, поставлена на боевое дежурство", - отметил он.

видео дня

Он подчеркнул, что проблемы с испытаниями российского вооружения уже наблюдались на примере ракеты "Булава", что свидетельствует о слабой культуре производства в российской оборонной сфере.

"Было бы странно, если бы было все в порядке. Ведь армия России в 2022 году начала большую войну с Украиной со стратегическим замыслом и уровнем подготовки, которые и близко не соответствовали высоким стандартам военного дела", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что даже Ракетные войска стратегического назначения не являются стабильной частью несовершенной армии РФ.

"Но несмотря на очевидные трудности, на Западе прекрасно понимают, что у россиян есть значительный ядерный арсенал в виде непригодного хлама", - резюмировал он.

сармат инфографика
Что известно о ракете "Сармат" / Инфографика: Главред

Кто такой Давид Шарп

Давид Шарп - израильский военный обозреватель.

Окончил школу в Киеве, после чего переехал в Израиль. Учился в Израиле, служил в армии. Работал в издательском доме "Новости недели" военным корреспондентом и военным обозревателем.

Автор YouTube-канала Давид Шарп. Тематика канала: военные конфликты, Ближний Восток, международные отношения, военное дело, оружие и военная история. У канала более 2,8 млн просмотров, указано в описании.

Испытания ракеты "Сармат" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 сентября во время очередных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" на полигоне Плесецк российские ядерные силы потерпели неудачу. OSINT-аналитик MT Anderson обнародовал спутниковые снимки, на которых видно воронку, образовавшуюся в результате падения ракеты.

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что недавний взрыв ракеты "Сармат" во время испытаний стал серьезным ударом по имиджу России. По его словам, такие испытания проводятся регулярно, но без успеха. Он также отметил, что президент Путин не посещает их, опасаясь за свою безопасность.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что поспешный ввод "Сармата" в эксплуатацию приводит к частым авариям, а единственный относительно успешный тест состоялся в апреле 2022 года.

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война в Украине Сармат Давид Шарп
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