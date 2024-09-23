Очередной провал России: что произошло при взрыве ракеты "Сармат" в РФ

Эксперты утверждают, об интересном нюансе, случившемся во время очередных испытаний баллистической ракеты.

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Последствия взрыва указывают на провальные испытания россиян / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Maxar

Российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат", вероятно, потерпела неудачу во время испытаний в начале этого месяца. Об этом пишет Reuters со ссылкой на экспертов по оружию и спутниковые снимки.

Кадры Maxar от 21 сентября указывают на то, что возле стартовой шахты на космодроме Плесецк на севере России образовался кратер шириной около 60 метров, а также там заметны повреждения вокруг этого района.

Из спутниковых снимков не было понятно, вышел ли жидкотопливный "Сармат" из строя во время пуска или произошла авария во время разгрузки. Однако аналитик из Женевы, который руководит проектом "Ядерные силы России" Павел Подвиг однозначно утверждает - по всем признакам, это был неудачный тест.

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Хотя Министерство обороны России не ответило на запрос относительно информации о запланированных испытаниях "Сармат" в последние дни, однако очевидно, что произошел серьезный инцидент с ракетой и шахтой.

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века.

РС-28 "Сармат" / Инфографика: Главред

Испытания ракет на территории России - что известно

Напомним, что Владимир Путин время от времени пытается пугать Украину и западный мир потенциальным применением ядерного оружия. На этот раз обсуждаются планы России провести ядерные испытания в ответ на возможное разрешение для ВСУ от США и Британии на удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow вглубь территории страны-агрессора.

Накануне стало известно, что в результате атаки дронов по Тверской области РФ был поражен секретный объект в поселке Октябрьский. Среди местного населения ходит информация, что на этом объекте располагаются ракетные шахты, а на боевом дежурстве находится ракета "Сармат", также известная как "Сатана". Ее недавно Россия могла в очередной раз испытывать.

До обнародования этой информации стало известно, что в Тихорецком районе Краснодарского края страны-агрессора России пылает и детонирует склад боеприпасов.

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