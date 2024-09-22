Этой ракетой пугал Медведев. Что не так с "Сарматом", который взорвался в РФ

"Сармат" часто фигурирует в заявлениях российских политиков, как только дело доходит до "ядерных" угроз в адрес Запада.

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Сармат взорвался на космодроме "Плисецк" / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Еще один пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в России стал для российской пропаганды провальным. Накануне появились подтверждения, что четвертый по счету пуск этой ракеты не состоялся — боеприпас взорвался прямо на площадке космодрома.

"Сармат", к слову, уже многие годы мелькает в эфире росТБ. Эта ракета рассчитана на несение ядерной боеголовки, а благодаря характеристикам по дальности, уверяют кремлевские рупоры, может достать до берегов самой Америки.

И здесь имел бы весьма ироничный вид старый комментарий той самой пропагандистки Маргариты Симоньян, предложившей некогда сбросить ядерную бомбу на Сибирь.

видео дня

Главред собрал все подробности произошедшего взрыва на космодроме "Плесецк". Читайте также, о каких дефектах ракеты умалчивает путинская пресса.

До пуска дело даже не дошло

Событие на полигоне в Плисецке прошло бы незамеченным, если бы не "глаза" независимых OSINT-аналитиков. Те не просто рассказали, но показали спутниковые кадры предположительного взрыва "Сармата".

Правда, еще интереснее другое — ракета взорвалась не во время ее пуска, а в шахте, оставив огромный кратер и разрушив часть испытательной площадки.

Взорваться могло жидкое ракетное топливо в процессе заправки, то есть до самого запуска дело могло попросту не дойти.

Ракета Сармат - в чем проблема

Следует отметить, что 4 из 5 попыток испытать ракету "Сармат" были провальными. Это, мягко говоря, немного странно — учитывая, как российская пропаганда восхваляет отечественную разработку.

Последний громкий инцидент случился как раз перед визитом Байдена в Киев. Россия, демонстративно отчитавшись Вашингтону о "ядерных испытаниях", в тот же момент "села в лужу" — полет ракеты оказался неудачным, и за этим наблюдал весь мир.

Ракета Сармат - все, что известно / Скриншот видео МО РФ

У экспертов уже давно есть вопросы, в каком состоянии находятся российские межконтинентальные баллистические ракеты, запускаемые из шахт. Ранее — до войны 2014 года — эти шахты обслуживал украинский "Южмаш". Но после событий в Крыму и на Донбассе русские, естественно, остались без техподдержки.

Разработку самой ракеты начали ради замены старого ракетного комплекса "Воевода". Аналитики называют ее еще "сырой", но Кремль, похоже, спешит модернизировать ядерные силы и преподнести очередную "победу" своему электорату.

По словам эксперта Петра Черника, до 40% комплектующих этих ракет — это комплектующие западных стран. И именно здесь кроется главная "беда" для "Сарматов" — Россия в который раз доказывает, что без поддержки западных технологий не может полностью реализовать своей оборонно-промышленный проект.

Сармат - характеристики

Масса - около 200 тонн.

Длина - более 35 м.

Заявленная дальность полета - более 18 тысяч км.

Диаметр - около 3 м.

Ракета якобы может нести до 10-15 разделяющихся головных частей с ядерным зарядом до 50 мегатонн. Правда ли это — неизвестно, ведь количество удавшихся испытаний можно подсчитать на пальцах одной руки.

Главная страшилка Москвы

Медведев пригрозил ядерным ударом / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

В последние годы больше всех о "Сарматах" вспоминал Дмитрий Медведев — именно ему российская пропаганда выкроила роль такого себя шута с "ядерной" дубинкой.

Чуть что — и Медведев сразу же угрожает, как Россия применит ядерную бомбу по Украине или Западу. "Сарматы" в этих "кричалках" играли важную роль.

А вот буквально недавно, 19 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин даже намекал, что Москва может решиться на удар "Сарматом" по зданию Европарламента, призывавшего Запад снять ограничения для Украины на дальнобойные удары по России.

Путин тоже неоднократно отчитывался о ходе испытаний ракет, таким образом давя на "технарей" быстрее разобраться с проблемами.

Эксперт "Информационного сопротивления" Константин Машовец предположил, что череда неудач с "Сарматами" в итоге сильно ударит по "ядерному величию" кремлевского режима.

"Речь идет о вполне реальных фундаментальных изменениях в глобальном геополитическом положении РФ, где состояние их "ядерного аргумента" – ключевой фактор", — высказался он.

Кто такой Константин Машовец Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ. Участвовал в АТО на Донбассе.

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