Зеленский готов к прекращению огня по линии фронта, но есть условия - Corriere della Sera

Зеленский никогда не сможет официально отказаться от оккупированных территорий, однако он рассчитывает на ряд шагов со стороны Запада.

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Владимир Зеленский был бы готов к прекращению огня вдоль текущей линии фронта / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский был бы готов к прекращению огня по нынешней линии фронта без признания новой официальной границы в обмен на некоторые обязательства Запада. В частности, это гарантии безопасности со стороны США по образцу тех, которые американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам и вхождение Украины в ЕС.

Как пишет итальянское издание Corriere della Sera, Зеленский никогда не сможет официально отказаться от оккупированных территорий, однако он рассчитывает на ряд шагов, которые мог бы ради этого предпринять Запад.

Среди прочего, Зеленский хотел бы получить заверения в отношении быстрого вступления в Европейский союз, что дало бы Украине горизонт роста.

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В ходе европейского турне, включающего Париж, Рим и Берлин, украинский лидер хочет заручиться гарантиями быстрого приема в ЕС.

"Активность Зеленского отражает его убеждение, что настал момент искать пути выхода из сложившейся ситуации, которые не поставят Украину в невыгодное положение", - пишет издание.

"Зеленский должен убедить европейцев в своем политическом плане. Официально отказаться от территорий он не может, это слишком для любого украинского политика. Но он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии", - пишет издание.

Как добавляет газета, гарантии безопасности со стороны США ожидаются по модели Японии, Южной Кореи и Филиппин.

При этом Corriere della Sera подчеркивает, что добиться таких результатов будет непросто, потому что президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину недостаточно территорий, которые он уже захватил. Хозяин Кремля хочет дестабилизировать Украину и контролировать ее политически.

Авторы статьи отмечают, что пока санкции не нанесут еще больший удар, сокрушив российскую военную машину, у Путина нет причин сидеть за столом переговоров.

Европейское турне Зеленского

В четверг, 10 октября, Владимир Зеленский отправится в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров начнется в 15:00 по местному времени (13:00 по киевскому времени). По ее завершению не планируется никаких заявлений.

Также президент Украины планирует посетить с визитом канцлера Германии Олафа Шольца. Визит в Берлин план также будет включать встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

В ходе пребывания в Риме украинский лидер также посетит Папу Римского Франциска.

Завершение войны и переговоры с РФ

"План победы" Владимира Зеленского прохладно встретили в Вашингтоне. Западные союзники усилили давление на Киев в пользу конкретного плана окончания войны. Как пишет Bloomberg, Зеленский может смягчить свою позицию относительно условий прекращения боевых действий. По данным агентства, президент Украины стал более склонным к компромиссам, несмотря на публичные заявления о неизменности своего "мирного плана".

План победы Владимира Зеленского / Инфографика Главреда

Также Bloomberg пишет о том, что украинские военные смогут удерживать российскую территорию в Курской области еще в течение нескольких месяцев, а может быть и дольше. Захваченная территория может стать фактором в переговорах с Москвой.

Тем временем издание El Mundo пишет, что Зеленский рассчитывает на лидерство главы Белого дома Джо Байдена, чтобы в течение трех месяцев, которые остались до конца его президентского срока, достичь прогресса в вопросе мира. Зеленский призвал союзников действовать "решительно, чтобы закончить войну не позднее 2025 года".

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