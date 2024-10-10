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Смерть Путина не поможет: что действительно может изменить политику РФ

Мария Николишин
10 октября 2024, 11:19
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Одной из предпосылок для сдерживания России является победа Украины в войне.
Смерть Путина не поможет: что действительно может изменить политику РФ
Возможны ли изменения внутри России / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Подход свободного мира к стране-агрессору России за предыдущие тридцать лет потерпел решительный провал. Об этом говорится в отчете Хельсинкской комиссии, передает Voice of America.

Документ под названием "Борьба с Россией: подготовка к долгосрочной российской угрозе" определяет дорожную карту с целью, чтобы минимизировать и сдержать деструктивное поведение России. Также этот документ предлагает рекомендации, как свести к минимуму способность России угрожать свободным обществам.

Глава Комиссии, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон отмечает, что сейчас предпосылок для изменений внутри России нет.

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По его словам, пропаганда будет продолжать влиять на политику даже после Путина, а Россия прекратит свое агрессивное поведение только тогда, когда её остановят.

"Россия вряд ли изменится в ближайшее время и точно не изменится, пока она не станет экономически нищей, слабой в военном смысле, и пока на неё не будут давить со всех сторон. России нужны настоящие изменения, а не замена одного диктатора на другого", - считает он.

Кроме того, члены Хельсинской комиссии убеждены, что даже в случае смерти Путина и отвода войск, России нужно много времени, чтобы стать по крайней мере нейтральным мировым игроком. Для этого ей нужно признать свои исторические и современные имперские амбиции и прекратить использовать репрессии и коррупцию как инструменты власти, а также обеспечить надлежащую компенсацию за причиненный Украине ущерб и привлечь к ответственности военных преступников.

Авторы отчета добавляют, что одной из предпосылок для сдерживания России является победа Украины в войне. В частности, США должны стремиться к полному выводу российских войск из Украины. Все другие варианты создают возможность реваншизма и дают мировым диктором понимание, что границы можно изменить силой.

Члены Хельсинской комиссии также советуют США использовать геополитические изменения, которые вызвала российская агрессия, в свою пользу. По их словам, Штаты должны пересмотреть свои отношения со странами Центральной Азии, на Западных Балканах и на Кавказе.

Что такое Хельсинкская комиссия США?

Комиссия по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе, также известная как Хельсинкская комиссия США, является независимым правительственным агентством США, созданным Конгрессом в 1975 году для мониторинга и поощрения соблюдения Хельсинкских соглашений и других обязательств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Комиссия была инициирована представителем Палаты представителей Миллисентом Фенвиком и учреждена в 1975 году в соответствии с публичным законом № 94-304. Находится в Ford House Office Building, сообщает Википедия.

Окончание войны в Украине - что известно

Напомним, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что когда российский "фюрер" Владимир Путин признает, что не сможет достичь своих целей, вероятно, тогда может завершиться война в Украине.

Российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин не прекратит войну ни при каких обстоятельствах. Сейчас у главы Кремля все складывается так, что прекращение войны означает его смерть или попадание в тюрьму.

В то же время, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев считает, что России все равно на то, сколько погибает оккупантов на фронте. Ни одна цифра не станет красной линией, которая остановит войну.

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