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"Что заставит Путина закончить войну": Сикорский выдал важное заявление

Юлия Закрепа
24 сентября 2024, 17:39
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Украина имеет собственную оборонную промышленность, однако не хватает ресурсов - Сикорский выдал важное заявление.
'Что заставит Путина закончить войну': Сикорский выдал важное заявление
В Польше заявили об окончании войны в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, когда российский "фюрер" Владимир Путин признает, что не сможет достичь своих целей, вероятно, тогда может завершиться война в Украине.

"Эта война закончится только когда Путин решит, что вторжение было ошибкой и он не достигнет своих целей приемлемой ценой. И он еще не на этом этапе", - высказался министр в интервью MSNBC.

Сикорский отмечает, что экономика Путина и "его способность посылать сотни тысяч россиян на смерть не безграничны". По его словам, если союзники не остановятся на достигнутом, эту войну можно закончить, восстановив международное право и международные границы. Впрочем, говорит глава польского МИД, для достижения мира обе страны должны отвести войска на свои международно признанные границы.

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Кто такой Радослав Сикорский

Польский политик, политолог и журналист.

В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.

До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа.

На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ.

Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".

"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

"Украина имеет собственную оборонную промышленность, которой не хватает ресурсов, которая имеет определенные свободные мощности, и несколько миллиардов долларов могли бы им очень помочь, чтобы Путин понял, что он не может победить", - подчеркнул он.

Кроме того, Сикорский отметил: вторжение Украины в Курскую область перенесло войну на территорию России, а потому "даже российские пропагандисты начинают понимать, что все идет не так, как планировалось".

Напомним, что глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский и Сибига высказались об Украинском легионе в Польше. Для того, чтобы это перешло в практическую плоскость, должны осуществиться определенные практические шаги на уровне министерств обороны стран.

Также Сикорский заинтриговал заявлением об отправке польских войск в Украину. Он заявил, что российского диктатора Владимира Путина стоит поставить в такую ситуацию, когда он не будет знать, чего ждать от Европы. Минобороны Польши не будет раскрывать карты относительно планов на Украину.

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