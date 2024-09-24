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"Переговоры будут длиться десятилетиями": Розумный описал сценарий завершения войны

Алёна Воронина
24 сентября 2024, 21:16
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Если будет замораживание войны в формате прекращения огня, мы вступим в переговоры, которые могут длиться не годами, а десятилетиями.
Максим Розумный, украинские военные
Разумный описал сценарий завершения войны/ коллаж: Главред, фото: Главред, 38 отдельная бригада морской пехоты

Наиболее реалистичной сейчас является перспектива замораживания войны в Украине. И соответствующие договоренности о заморозке могут быть достигнуты не обязательно открыто, а возможно кулуарно. Такое мнение высказал политический эксперт Максим Розумный во время чата на Главреде.

"Наиболее реалистичной является перспектива замораживания конфликта, и для этого не нужны никакие официальные переговоры. Это может произойти примерно так, как и с обменом военнопленными. Где-то там какие-то кулуарные договоренности есть, и вдруг кто-то, например, Эрдоган, выходит и говорит: договорились о безусловном прекращении огня", - отметил он.

По словам эксперта, для этого переговоры нужны, но они могут происходить кулуарно. По мнению Розумного, такие переговоры происходят так уже более двух лет, когда варятся предложения.

"А дальше начинаются уже собственно переговоры. Это по аналогии с Минском. То, что было после Минска, можно назвать переговорами. Если будет замораживание конфликта в формате прекращения огня, мы вступим в переговоры. Эти переговоры будут иметь огромное количество различных оговорок, деклараций и подходов. То есть это может длиться десятилетиями. Но это наиболее реалистичный сценарий", - сказал Розумный.

Смотрите видео чата с Максимом Разумным, в котором он рассказал об угрозе заморозки войны в Украине:

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Возможны ли переговоры между Украиной и Россией - последние новости

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке к переговорам с Россией. Украина ведет работу над подготовкой плана победы, который станет стартом и фундаментом для переговоров с агрессором Россией в любом формате. Три пункта плана уже готовы, отметил Зеленский.

В ISW ранее объяснили, почему РФ симулирует интерес к переговорам. Кремль продолжает публично сигнализировать о своей незаинтересованности в любом мирном урегулировании войны. Врага интересует капитуляция украинского правительства и уничтожение украинского государства, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Также сообщалось, что Зеленский озвучил "план победы" и заговорил об окончании войны. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что так называемый план победы не предусматривает немедленные переговоры с Россией. План победы, добавил он, - мостик к дипломатическому выходу, чтобы остановить войну.

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