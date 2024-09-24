Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами

Синоптик назвала дату, когда в Украине ощутимо похолодает.

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Погода в Украине - наше государство накроет циклон Brigitta/ УНИАН

Погода в Украине в среду, 25 сентября, в большинстве областей будет сухой и солнечной. Однако так будет не везде - часть нашего государства накроет скандинавский циклон Brigitta. Из-за атмосферного фронта с запада, который будет связан с этим циклоном, в западных областях Украины местами пройдут дожди, вероятно с грозами.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. При этом она отметила, что остальная территория нашей страны все еще будет принадлежать антициклону, поэтому в большинстве областей 25 сентября ожидается сухая солнечная погода.

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Температура воздуха будет почти летней, ожидается +23...+28 градусов. В западных областях будет +21...+24 градуса.

В Киеве в среду ожидается сухая солнечная и теплая погода, температура воздуха будет держаться на уровне +26 градусов.

Погода в Украине 25 сентября/ Facebook Диденко

Погода в Украине 25 сентября/ windy.com

Когда в Украине похолодает

Более ощутимое похолодание в нашем государстве будет ориентировочно 29 сентября, но до окончательно устойчивого снижения температуры воздуха еще далеко, отметила синоптик.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в нашем государстве ударит +28 градусов - стало известно, когда в Украине резко потеплеет. Синоптик предупредила о резком потеплении, но в то же время рассказала, когда погода начнет меняться.

Также ранее сообщалось, что погода начнет меняться - была названа дата сильного похолодания. Синоптики предупреждают о том, что 24 сентября во многих областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, шторм начался раньше ожидаемого - Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря. Ожидается, что эта буря будет "трясти" страну несколько дней.

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