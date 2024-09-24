РФ оккупировала крупный город на Донетчине: в DeepState рассказали о ходе боев

Российские оккупанты продвинулись на Кураховском направлении и полностью оккупировали город Украинск Покровского района Донецкой области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.
"Враг оккупировал Украинск, а также продвинулся возле Пречистовки", - говорится в сообщении DeepState в Telegram.
Следует также отметить, что по состоянию на 01.01.2022 население города Украинск на Донетчине составляло 10 655 человек.
Кроме того, россияне продвинулись вблизи населенного пункта Невельское и города Селидово в Донецкой области.
Также, аналитики отмечают, что врагу удалось пройти вперед вблизи села Желанное Первое в Донецкой области и Невского на Луганщине.
В то же время по данным DeepState Силы обороны Украины смогли полностью освободить от российских войск территорию завода в городе Волчанск на Харьковщине.
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Война в Украине - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, на Харьковщине бойцы ГУР освободили Волчанский агрегатный завод от российских оккупантов. Об этом сообщило Главное управление разведки, отметив, что операция завершилась успешно - все 30 зданий завода переданы под контроль ВСУ.
Российские войска продолжают попытки окружить Угледар в Донецкой области, осуществляя наступление со всех направлений, сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
На Кураховском направлении за два дня было уничтожено более 16 единиц техники и более 60 российских военных, однако по словам пресс-офицера 33-й ОМБр Назара Войтенкова, город находится в относительном окружении.
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