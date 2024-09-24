Байден может уничтожить Путина одним решением - публицист

Глава Кремля после одного решения Байдена может оказаться в невыносимом положении.

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Байден может уничтожить Путина одним решением, отмечает Пионтковский/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин

Если президент США Джо Байден предоставит Украине разрешение бить по стране-агрессору России дальнобойным оружием, то такое решение может уничтожить российского диктатора Владимира Путина.

Такое мнение высказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, сообщает 24 канал. По его словам, для Путина это будет практически как поражение. В то же время он отмечает, что Вашингтону очень необходима победа Украины над Россией.

"Условно в пятницу выходит Байден и говорит, мол, "ладно, уговорили меня, снимаю все ограничения". Представьте, какое поражение потерпит Путин", - отметил публицист.

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Пионтковский напомнил о постоянных угрозах Путина, что если Соединенные Штаты Америки примут решение снять ограничения на применение западного оружия по России, это будет означать, что НАТО будет находиться "в состоянии войны" с Москвой.

По словам публициста, поскольку Кремль отошел от угроз осуществить ядерный удар, то после снятия таких ограничений может наносить удары конвенционным оружием, сбивать спутники США, бить по румынским аэродромам, где начинают дислоцироваться самолеты F-16 с пилотами Альянса. Однако, по словам Пионтковского, страна-агрессор Россия вряд ли решится на такие шаги.

Если в США примут решение снять такие ограничения, то Путин окажется в невыносимом положении, говорит публицист.

"Путин окажется в невыносимом положении. Он не сможет нанести удар, потому что против него автоматически встанут 6 тысяч самолетов F-16, около тысяч F-35, также французские Mirage, шведские Gripen, британские Typhoon. А если не нанесет удар, это будет означать, что он потерпел поражение", - сказал Пионтковский.

По его словам, среди россиян будет еще больше нарастать возмущение тем, что РФ не может ответить НАТО должным образом. Поэтому, по словам Пионтковского, Байден одним решением может выиграть войну.

Кто такой Андрей Пионтковский Андрей Пионтковский (род. 30 июня 1940, Москва) – российский политолог, публицист; математик, кандидат физико-математических наук. Активный критик Путина и политики России, исследователь властного бандитизма, путинизма и рашизма, опубликовал много статей и монографий по этой теме. С 2019 года дает интервью различным украинским СМИ, демонстрируя глубокую осведомленность в мировой политике и внутренней политике России. Пионтковский выступает критиком, комментирует и анализирует международную политику и политику РФ, указывая на ошибки и дает предположения, делится наблюдениями. Из-за преследования в РФ живет в Вашингтоне, США, пишет Википедия.

Разрешат ли Украине бить вглубь РФ дальнобойным оружием - последние новости

Ранее сообщалось, что Украина может бить по целям в РФ без ограничений - три страны поддержали дальнобойные удары. Финляндия и Швеция не ограничивали Украину в использовании их оружия для ударов по территории России. Однако его применение должно соответствовать международному праву, заявили в этих странах. В то же время премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Украине следует позволить наносить удары западным оружием вглубь территории России, несмотря на угрозы Москвы о втягивании НАТО в войну.

14 сентября в Guardian появилась информация, якобы США и Британия разрешили Украине бить по РФ. Издание со ссылкой на собственные источники отметило, что Лондон и Вашингтон решили разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия, но еще не готовы объявить об этом.

После этого в The Times сообщалось, что Великобритания не позволит Украине бить по целям в РФ без согласия США. В издании отметили, что Великобритания "сама не будет действовать", поскольку американские системы наведения считаются решающими для того, чтобы ракеты Storm Shadow попадали в цель.

Также в The Times отмечали, что Украине тайно позволят бить по РФ ракетами Storm Shadow. В издании отметили, что США и Великобритания не будут сообщать официально о разрешении на удары дальнобойными ракетами до их первого запуска.

Азербайджанский военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агилем Рустамзаде рассказал Главреду, что Украина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием.

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