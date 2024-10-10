Есть погибшие, 2 млн человек без электричества: ураган "Мильтон" достиг штата Флорида в США

"Мильтон" может стать самым сильным ураганом за сто лет.

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Ураган "Мильтон" достиг штата Флорида в США/ коллаж: Главред, фото: скрин

В Соединенных Штатах Америки бушует ураган "Мильтон". 10 октября он достиг побережья штата Флорида. Уже известно, что в результате урагана есть погибшие, также более 2 миллионов человек остались без электричества.

Согласно данным сайта poweroutage.us, который отслеживает отчеты коммунальных служб, во Флориде было обесточено более 2 миллионов домов и предприятий. Больше всего отключений электроэнергии было в округе Харди, а также в соседних округах Сарасота и Манати.

Как сообщил директор Департамента по вопросам чрезвычайных ситуаций штата Флорида, еще до того, как ураган вышел на берег, было разрушено около 125 домов. Многие из них были передвижными домами в общинах для пожилых людей.

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NBC News со ссылкой на шерифа округа Сент-Люси сообщает, что уже известно о по меньшей мере двух смертях в поселке для пенсионеров после вероятного торнадо в Форт-Пирсе на восточном побережье Флориды.

В The New York Time сообщили, что власти штата Флорида направили уведомление об эвакуации из-за стихии для более 5,5 млн человек.

Ожидается, что эпицентр стихии обрушится на центрально-западное побережье Флориды. К этому региону относится город Тампа с населением 3,3 млн человек.

"Этот ураган - катастрофа, и я скажу без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрете", - заявила глава города Тампа Джейн Кастор.

"Мильтон" может стать самым сильным ураганом за сто лет.

Ураган "Мильтон" в США/ скрин

Смотрите видео последствий урагана "Мильтон" в США:

Ураган "Мильтон" в США/ скрин

Смотрите видео последствий урагана "Мильтон" в США:

Байден отменил визит на "Рамштайн" из-за урагана "Мильтон" - что известно

Напомним, на 12 октября было запланировано заседание в формате "Рамштайн". Его должен был возглавить президент США Джо Байден. Однако Байден отменил визит на заседание из-за сильного урагана "Мильтон", который приближается к Соединенным Штатам Америки. Также стало известно, что после Байдена свой визит на заседание в формате "Рамштайн" отменил также государственный секретарь США Энтони Блинкен.

После этого стало известно, что встреча группы в формате "Рамштайн" срочно переносится. Стало известно, что встречу "Рамштайна" отложили - ключевым фактором стало изменение планов президента США.

Ранее Главред рассказывал, что этот "Рамштайн" может стать последним, и объяснил, чего ждать от встречи в Берлине. По словам Зеленского, эта встреча должна была бы стать особенной - хотя бы потому, что она впервые пройдет на уровне лидеров стран.

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