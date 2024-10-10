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Боевые действия на территории Беларуси: пойдет ли на такой шаг Украина - Жданов

Мария Николишин
10 октября 2024, 10:18
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Только за 2024 год Россия завезла 2,5 тысячи тонн боеприпасов на территорию Беларуси.
Боевые действия на территории Беларуси: пойдет ли на такой шаг Украина - Жданов
Возможны ли боевые действия на территории Беларуси / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, УНИАН, скриншот из видео

Переносить боевые действия на территорию Беларуси нужно было еще в 2022 году, когда оттуда в Украину вторгались российские войска. Именно тогда был смысл наносить удары по тыловым объектам, базам хранения, обеспечения и ремонта. Но сейчас нет целесообразности начала таких военных действий.

Об этом рассказал в интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Он отметил, что "мы опоздали, поезд ушел".

"Сегодня для подобной операции нет оснований. Ну, нанесем мы удар - и что дальше? Разве Беларусь сегодня нападает? Нет. Безусловно, Беларусь должна понести долю ответственности за свою роль в этой войне. Иск Украины будет не только против Российской Федерации, но и против Беларуси, и репарации нужно требовать с обоих государств. Однако для открытия белорусского фронта у нас сегодня нет прямых оснований", - подчеркнул эксперт.

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Кроме того, по его словам, РФ сосредотачивает военные запасы на территории Беларуси. Только за девять месяцев 2024 года Россия завезла 2,5 тысячи тонн боеприпасов для авиации, систем ПВО и артиллерии.

Он также ответил на вопрос, не является ли это основанием для Украины, чтобы нанести удары по местам хранения боеприпасов.

"Нет. Дело в том, что в прошлом году примерно такое же количество боеприпасов Россия вывезла со складов Беларуси. Соответственно, Лукашенко всегда может сказать, что Россия просто вернула то, что брала. Кроме того, просто накопление боеприпасов, если они не несут прямой угрозы для Украины, не дает нам основания бить по складам, где находятся эти ракеты", - подытожил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Участие Беларуси в войне против Украины - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Беларуси начали новый этап проверки боевой готовности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Центр противодействия дезинформации сообщил, что масштабная проверка боеготовности белорусских войск является частью политики Кремля по созданию напряжения на границе Украины с РБ. На сегодня основная угроза для Украины со стороны Беларуси - информационная.

Кроме того, историк и журналист Михаил Жирохов заявил, что Беларусь после начала операции ВСУ на Курщине начала стягивать войска ближе к границам с Украиной и может готовить определенные провокации.

Боевые действия на территории Беларуси: пойдет ли на такой шаг Украина - Жданов
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

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