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Этот "Рамштайн" может стать последним. Чего ждать от встречи в Берлине

Яна Ставская
8 октября 2024, 23:55
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Заселение в формате "Рамштайн" должно пройти в Берлине 12 октября - впервые на уровне лидеров стран. Но Байден, который должен был председательствовать на встрече, отказался от поездки. Как его неучастие отразится на результатах?
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Рамштайн в Берлине - каким он будет без Байдена? / Коллаж Главреда. Фото: ОП, иллюстративное фото instagram.com/libkos

В эту субботу, 12 октября, в Берлине состоится заседание Контактной группы в формате "Рамштайн". Встреча, по словам Зеленского, должна стать особой — хотя бы потому, что она впервые пройдет на уровне лидеров стран. Но уже во вторник, 8 октября, стало известно, что Байден, который должен был возглавить встречу, в Германию не приедет.

Готовящееся событие омрачают слухи в СМИ, что Запад и Украина якобы видят возможными переговоры с Россией о приостановлении боевых действий в обмен на предоставление Украине гарантий безопасности от членов НАТО.

Об этом подробнее читайте в материале НАТО в обмен на территории: что навязывают Украине и чем опасен сценарий.

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Кроме того, по мнению некоторых аналитиков, эта встреча вообще может стать последней, если президентские выборы в ноябре выиграет Дональд Трамп — известный любитель Путина и плана "окончания войны за 24 часа".

Главред разбирался, чего ждать от "Рамштайна" в субботу и как на результаты встречи повлияет отсутствие ключевого участника — президента США.

Байдена не будет. Как его отсутствие отразится на встрече

За считанные дни до начала встречи Белый дом выкатил заявление, что Байден на встречу не приедет. По сообщению СМИ, американский президент должен был в Берлине встретиться с Макроном, Шольцом и Старкером и, помимо прочего, "дать важный сигнал" Украине. Естественно, теперь все эти встречи под большим вопросом — как и председательство США в самом заседании.

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Байден пропустит ряд важных встреч в Германии / Фото: ОП

Украинский президент тоже возлагал большие надежды на встречу с американским и европейскими лидерами, чтобы, опять же — со слухов СМИ, презентовать свой план победы окончания войны.

"Зеленский надеялся уговорить союзников дать Украине возможность на прорыв уже этой осенью, хотя, конечно, военной и политической перспективы даже не существовало. Договоренности о дальнейшей поддержке Украины могли бы сказаться в последующие годы изнурительной войны", — объяснил политический обозреватель Виталий Портников.

Сейчас под вопросом остаются немало важных встреч, на которых обсуждались наиболее актуальные вопросы внешней политики, констатировал он.

Однако у лидеров еще есть шанс встретиться как раз после выборов — после 5 ноября.

"Если Байден не проведет эти встречи, появится вопрос, как будут согласовываться все эти намерения американской администрации с лидерами Европы, и будут ли они вообще (согласованы ) до президентских выборов. Возможно, они встретятся уже после 5 ноября, когда имя нового президента будет известно и начнется процесс передачи дел", — предположил Портников.

Атмосфера накануне "Рамштайна", мягко говоря, напряженная

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Трамп может перечеркнуть всю политику США по Украине / Фото: УНИАН

Все больше международные политические события последних месяцев напоминают траурные мероприятия — США и Европа, а также Украина готовятся к тому, что победить на американских выборах в ноябре 2024 года может Дональд Трамп. Почти всю предвыборную кампанию он выстроил на антиукраинских месседжах. И эксперты не спорят, что Трамп просто "свернет" Украине помощь, пытаясь таким образом усадить Киев за стол переговоров с Москвой.

Такого же мнения Виталий Портников. Он предположил, что в случае избрания Трампа данное заседание вообще рискует стать последним.

"Отсутствие Байдена — это, конечно, совсем другое течение событий. Представим себе, как потом согласовать графики почти 50 лидеров государств-правительств в формате "Рамштайн", которая, возможно, будет последней встречей в таком формате, если в ноябре новым президентом станет Трамп", — высказался аналитик.

Прямые переговоры с Путиным. Уже есть первый "звоночек"

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Шольц уже согласен на переговоры с Путиным / Фото: ОП

8 октября неназванный немецкий чиновник в комментарии Reuters подтвердил, что Шольц готов переговорить с Путиным, если речь будет идти о "справедливом и устойчивом мире".

До этого в СМИ попадались сообщения, что ведомство федерального канцлера может готовить первый с 2022 года телефонный разговор Шольца с российским диктатором. Хотя Москва, говорил Песков, пока такой запрос не получала.

И все это на фоне всплывшего в прошлом месяце через желтую прессу план Шольца по заморозке войны, который предвидит отдачу оккупированных территорий России.

Напомним, что Германия — в тройке стран вместе со США по предоставленным объемам военной помощи. Такие активные поиски Берлином мира "любой ценой" вызывают, по меньшей мере, тревогу.

нато инфографика
Как НАТО помогали Украине / Инфографика: Главред

Итоги "Рамштайна". Каких вестей ждать из Берлина?

Исходя из сообщений СМИ, среди прочего, члены "Рамштайна" будут обсуждать не только вопрос дальнейшей военной и финансовой поддержки Украины, но и ее будущее в НАТО и поиск допустимой модели новых гарантий безопасности в случае замораживания боевых действий.

По словам Портникова, было бы идеально, если бы по результатам встречи США хотя бы продемонстрировали изменения своей категорической позиции в отношении Украины.

"Остается еще вопрос НАТО. Хотя бы приглашение в НАТО. Изменение американской позиции и поиск модели гарантий в последующие годы от ядерных государств членов НАТО могли бы стать весомым сигналом для Путина, что, несмотря на его готовность продолжать российско-украинскую войну в ближайшие годы, он все равно не сможет оккупировать всю украинскую территорию", — высказался он.

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Вряд ли "Рамштайн" будет прорывным / Фото: УНИАН

В целом, аналитики по поводу предоставления Украине приглашения в НАТО очень скептически настроены. Политолог Петр Олещук подчеркнул, что позиция Вашингтона не поменялась — США все еще боятся прямого боевого столкновения с Москвой.

Особенно дискуссионным остается задействование 5 статьи, если Украина вдруг-таки вступит в Альянс при наличии оккупированных РФ территорий.

"Вопрос не в границах, вопрос в том, что США не хотят брать на себя обязательства воевать за Украину НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ, что неоднократно официально объявляли в Вашингтоне. США просто не хотят, чтобы даже гипотетически возникала возможность, что они будут вынуждены воевать за Украину. И именно поэтому они против вступления Украины в НАТО", — подчеркнул Олещук.

Также под большим вопросом остается принятие Западом Плана победы Зеленского, который президент хочет показать европейским лидерам. Тем более, что, судя по реакции в прессе, Вашингтон встретил его очень прохладно.

В итоге, из-за отмены участия Байдена в "Рамштайне", что-либо прогнозировать становится все сложнее, но можно уже констатировать точно, что встреча вряд ли станет "прорывной" в смысле политических посылов.

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