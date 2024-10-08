В Берлине подтвердили готовность к переговорам с Путиным и назвали условие

В Берлине подтвердили готовность канцлера Олафа Шольца к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом идет речь в материале Reuters со ссылкой на сведения, полученные от немецкого чиновника, знакомого с ситуацией.
Вместе с тем указывается, что условием переговоров в ФРГ называют перспективу прогресса на пути к справедливому и устойчивому миру.
В то же время в Берлине предупредили Россию о том, что такую позицию не стоит интерпретировать как слабость.
Издание также напоминает о том, что ранее Путин заявил, что Москва прекратит войну только в том случае, если Киев согласится передать все четыре региона, на которые претендует Москва, и откажется от своих амбиций по вступлению в НАТО. В свою очередь Киев отверг эти требования как равносильные капитуляции.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
Ранее стало известно, что Шольц внезапно захотел лично поговорить по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Пауза в их общении длилась почти два года. Первый контакт между ними может произойти накануне саммита G20, который состоится в Бразилии 18-19 ноября.
Напомним, ранее сообщалось о подготовке Шольцом "плана" заморозки войны в Украине, согласно которому Россия может сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями.
Как сообщалось ранее, Олаф Шольц недавно заявлял о том, что Евросоюзу, Украине и России надо рассмотреть "все возможные пути" завершения боевых действий.
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- Решающий момент: Зеленский готовится к переговорам - El País
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