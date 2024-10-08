В Берлине подтвердили готовность к переговорам с Путиным и назвали условие

В Германии предупредил Россию, что их позицию не стоит расценивать как слабость.

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В Берлине не исключают переговоров с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: flickr

В Берлине подтвердили готовность канцлера Олафа Шольца к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом идет речь в материале Reuters со ссылкой на сведения, полученные от немецкого чиновника, знакомого с ситуацией.

Вместе с тем указывается, что условием переговоров в ФРГ называют перспективу прогресса на пути к справедливому и устойчивому миру.

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В то же время в Берлине предупредили Россию о том, что такую позицию не стоит интерпретировать как слабость.

Издание также напоминает о том, что ранее Путин заявил, что Москва прекратит войну только в том случае, если Киев согласится передать все четыре региона, на которые претендует Москва, и откажется от своих амбиций по вступлению в НАТО. В свою очередь Киев отверг эти требования как равносильные капитуляции.

Ранее стало известно, что Шольц внезапно захотел лично поговорить по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Пауза в их общении длилась почти два года. Первый контакт между ними может произойти накануне саммита G20, который состоится в Бразилии 18-19 ноября.

Напомним, ранее сообщалось о подготовке Шольцом "плана" заморозки войны в Украине, согласно которому Россия может сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями.

Как сообщалось ранее, Олаф Шольц недавно заявлял о том, что Евросоюзу, Украине и России надо рассмотреть "все возможные пути" завершения боевых действий.

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