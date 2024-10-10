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"Впишется РФ": Жданов сказал, сколько военных нужно ВСУ для вторжения в Беларусь

Анна Ярославская
10 октября 2024, 12:27
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У белорусов численность армии составляет 60 тысяч человек. Украине нужно иметь превосходство хотя бы в 2,5 раза.
Олег Жданов, Беларусь
По словам Жданова, за Беларусь сразу же "впишется" Россия. / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Для вторжения в Беларусь Украине нужна примерно 200-тысячная группировка. Но на данный момент необходимости в этой операции нет. Об этом рассказал в интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, у белорусов численность армии составляет 60 тысяч человек - это без мобилизации, без развертывания.

"Соответственно, нам нужно иметь превосходство хотя бы в 2,5 раза, то есть 150-200 тысяч человек для такой операции", - сказал он.

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Также Жданов напомнил, что за Беларусь сразу же "впишется" Россия.

"Она нарастит усилия на линии фронта, атакуя наши позиции, а, может быть, и нанесёт другой удар. В этом случае у РФ будут основания для применения ядерной доктрины", - отметил он.

Согласно международному праву, ядерное государство не может применять ядерное оружие против неядерной державы, то есть РФ нельзя было применить ядерное оружие по Украине. Однако последние изменения, внесённые Путиным в военную доктрину РФ, отныне позволяют использовать "ядерку" и против неядерных государств.

"Причем достаточным поводом для этого является даже не вторжение войск другой страны на территорию РФ, а огневое поражение целей на российской территории. Украина уже нанесла множество ударов по территории Российской Федерации, в том числе по аэродромам, но ответ не последовал", - напомнил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Украинские военные смогут удерживать российскую территорию в Курской области еще в течение нескольких месяцев, а может быть и дольше. Захваченная территория может стать фактором в переговорах с Москвой. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США, которые пожелали сохранить анонимность.

Наступление украинских военных в Курской области открыло "надежный третий путь выхода из войны". Оно сделало возможным переговоры, в ходе которых будет идти речь об обмене территориями. Как пишет Foreign Policy, этот третий путь предполагает, что капитуляция Украины будет исключена, однако полная победы пока маловероятна.

Украина в Курской операции совершила несколько ошибок, особенно из-за медлительности западных союзников. Некоторые из них озвучил полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Контрнаступление врага в Курской области закончилось фактически безрезультатно. Издание Forbes сообщало, что российские войска понесли значительные потери во время неудачной контратаки на украинские позиции возле села Плехово, которое было освобождено в рамках Курской операции. Пытаясь захватить этот населенный пункт, враг попал в свою же ловушку.

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