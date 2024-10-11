Войска Путина не остановятся: боец ВСУ объяснил, почему перемирия не будет

Российские оккупанты пытаются продавить оборону Украины.

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Заявления Кремля о "переговорах" - блеф, РФ не остановится, - Фирсов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Агрессор Россия не согласится на мирные переговоры до тех пор, пока ее оккупанты достигают продвижений на поле боя, а государство не исчерпает свои ресурсы для ведения войны. Украина добьется успеха только в том случае, если весь акцент будет сделан на военной составляющей. Об этом заявил главный сержант роты ударных БпЛА Егор Фирсов.

Как сообщает НВ, он рассказал о том, что враг ощущает успех своих операций на фронте. Россияне не намерены останавливаться до тех пор, пока им удается продвигаться хотя бы по одному километру в день.

"Сразу разочарую тех, кто ожидает, условно говоря, конца боевых действий, кто ожидает мира, какого-то перемирия: пока враг не исчерпал ресурсы и пока враг чувствует, что его военные операции преуспевают, враг не остановится", - объяснил ситуацию Фирсов. видео дня

По словам военного, целью так называемых сигналов России о якобы готовности к переговорам – блеф и попытка "расслабить Запад", чтобы у союзников не было мотивации оказывать военную помощь Украине, поскольку война, дескать, скоро закончится.

"Пока россияне продвигаются, даже если они делают это [со скоростью] один километр в неделю, это дает все основания им понимать, что все они делают правильно, надо давить, давить, давить… Имейте в виду, что они чувствуют: "Мы сейчас будем давить, оно плохо продвигается, километр в неделю, но наступит мгновение, когда оно посыплется". Вот их замысел, так они мыслят", - добавил Егор Фирсов и подчеркнул, что Украину ждет успех только в случае полной концентрации на военной составляющей не надеясь на дипломатию.

Кто такой Егор Фирсов Егор Фирсов - украинский политический деятель. Народный депутат Украины VII и VIII созывов. С 20 ноября 2019 по 13 мая 2020 года занимал должность временно исполняющего обязанности Председателя Государственной экологической инспекции Украины. С 2022 года военнослужащий ВСУ и парамедик, пишет Википедия.

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Ранее боец ВСУ Егор Фирсов раскрыл планы Путина на октябрь-ноябрь: по его словам, сейчас враг сосредоточил свои силы в районах Селидово, Угледара и Курахово. Однако уже через несколько недель российские оккупанты пойдут в направлении Покровска, чтобы либо окружить, либо обойти город.

Кратко о Курахово / Инфографика: Главред

Войска РФ перешли в наступление в Курской области, заявил украинский офицер с позывным "Алекс". Российские оккупанты атаковали населенный пункт Любимовка. Враг применил около 30 единиц военной техники.

В Силах обороны назвали две цели оккупантов на Купянском направлении. Как рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко Юрий Федоренко, враг стремится выйти на левый берег реки Оскол и сделать там плацдарм, а также нарастить возможности для последующего продвижения на Купянск-Узловой.

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