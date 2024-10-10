Войска РФ перешли в наступление в Курской области: в ВСУ раскрыли подробности

Российские оккупационные войска перешли в наступление в Курской области.
Они смогли продвинуться и штурмуют населенный пункт Любимовка с применением около 30 единиц военной техники. Об этом заявил офицер ВСУ с позывным "Алекс".
В своем Telegram-канале он рассказал о том, что оккупанты атакуют большими силами.
"(Российские войска, - ред.) полезли в КуНР, штурмуют н.п. Любимовка (о "взятии" которого заявляли уже неоднократно) идут большими силами, около 30 единиц техники", - сообщил "Алекс".
Также он добавил, что Силы обороны уничтожили 15 единиц техники, которые враг применил для наступления.
Впрочем, россиянам все же удалось продвинуться и закрепиться.
Бои продолжаются.
Что происходит в Курской области – новости по теме:
Силы обороны продвинулись возле Обуховки в Курской области, предположили аналитики американского Института изучения войны в своей сводке за 6-7 сентября.
Россияне, в свою очередь, достигли продвижения в Любимовке.
ВСУ смогут удерживать часть Курщины в течение нескольких месяцев, написали журналисты Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США. Как указано в материале, фактор присутствия в регионе можно будет использовать в рамках переговоров, но пока непонятно, когда они состоятся.
Наступление Украины в Курской области сделало возможным "обмен территориями", написали в Foreign Policy. Москва в таком случае не сможет одержать победу, а у Киева появятся шансы на завершение войны в свою пользу.
Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более многими населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Другие новости:
- Создание Курской народной республики: эксперт раскрыл вероятный сценарий
- Интереснее обстоят дела с Курской группировкой
- "Даже нет сплошных линий обороны": в Курской области внезапно изменилась ситуация - полковник
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред