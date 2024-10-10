Войска РФ перешли в наступление в Курской области: в ВСУ раскрыли подробности

Оккупанты применили большие силы и штурмуют Любимовку.

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Оккупанты в штурмах Любимовки применили 30 единиц техники / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска перешли в наступление в Курской области.

Они смогли продвинуться и штурмуют населенный пункт Любимовка с применением около 30 единиц военной техники. Об этом заявил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что оккупанты атакуют большими силами.

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"(Российские войска, - ред.) полезли в КуНР, штурмуют н.п. Любимовка (о "взятии" которого заявляли уже неоднократно) идут большими силами, около 30 единиц техники", - сообщил "Алекс".

Также он добавил, что Силы обороны уничтожили 15 единиц техники, которые враг применил для наступления.

Впрочем, россиянам все же удалось продвинуться и закрепиться.

Бои продолжаются.

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Силы обороны продвинулись возле Обуховки в Курской области, предположили аналитики американского Института изучения войны в своей сводке за 6-7 сентября.

Россияне, в свою очередь, достигли продвижения в Любимовке.

ВСУ смогут удерживать часть Курщины в течение нескольких месяцев, написали журналисты Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США. Как указано в материале, фактор присутствия в регионе можно будет использовать в рамках переговоров, но пока непонятно, когда они состоятся.

Наступление Украины в Курской области сделало возможным "обмен территориями", написали в Foreign Policy. Москва в таком случае не сможет одержать победу, а у Киева появятся шансы на завершение войны в свою пользу.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более многими населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

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