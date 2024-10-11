ВСУ попали в засаду в Курской области: потеряны лучшие боевые машины

Украинские военные потеряли как минимум один CV90, Marder, M-2 и Stryker.

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ВСУ понесли потери в технике на Курщине / Коллаж: Главред, фото: Facebook, deepstatemap, скриншот

Во время операции в Курской области украинские военные могли попасть в засаду и лишиться ценной техники. Об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Отмечается, что 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область страны-агрессора России. 12 сентября отдельные украинские силы начали второе вторжение, чтобы соединиться с главными силами и зажать тысячи российских войск между украинскими военными и границей.

Но, как пишет Forbes, ВСУ, похоже, застряли к югу от города Веселое и попали там в "жестокую засаду", лишившись своей самой ценной техники.

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По информации аналитика, в районе 20 сентября украинские силы с боевыми машинами "Мардер" немецкого производства, шведскими боевыми машинами CV90 и танками Strv 122 двинулись по главной дороге, соединяющей Веселое с Глушково. Однако там они столкнулись со 106-й воздушно-десантной дивизией.

Используя мины, артиллерию, противотанковые ракеты и беспилотники, россияне отбили атаку украинцев 20 сентября, а также последующие атаки.

"На видеозаписи с беспилотника, опубликованной 106-й воздушно-десантной дивизией на этой неделе, показаны 15 или 16 уничтоженных украинских машин, включая некоторые из лучших боевых машин украинцев: один или два CV90, Marder, M-2 и Stryker", - пишет Акс.

Аналитик отмечает, что в Курской операции Украина использует одни из лучших бригад и батальонов. Однако даже эти элитные формирования с трудом пробиваются через Веселое и Глушково. По его словам, пока украинцы не смогут продвинуться по главной дороге, соединяющей эти населенные пункты, их цель - встреча с основными своими силами - так и будет оставаться нереализованной.

Акс добавил, что россияне также испытывают значительные трудности на этом участке и теряют технику также в огромном количестве. Однако проблема в том, что у армии РФ гораздо больше техники, которую они могут потерять.

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Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Как пишет Bloomberg, украинские военные смогут удерживать российскую территорию в Курской области еще в течение нескольких месяцев, а может быть и дольше. Захваченная территория может стать фактором в переговорах с Москвой. Тем временем российские войска сосредоточились на наступлении на востоке Украины, поэтому ВС РФ ограниченно атакуют в Курской области. По этой причине Украина до сих пор не столкнулась с серьезными проблемами с поставками грузов в район Курска.

Как пишет Foreign Policy, наступление украинских военных в Курской области открыло "надежный третий путь выхода из войны". Оно сделало возможным переговоры, в ходе которых будет идти речь об обмене территориями. Этот третий путь предполагает, что капитуляция Украины будет исключена, однако полная победы пока маловероятна.

Контрнаступление врага в Курской области закончилось фактически безрезультатно. Издание Forbes сообщало, что российские войска понесли значительные потери во время неудачной контратаки на украинские позиции возле села Плехово, которое было освобождено в рамках Курской операции. Пытаясь захватить этот населенный пункт, враг попал в свою же ловушку.

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