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Ежедневные потери РФ приближаются к 1 300 человек: заставит ли это Путина закончить войну

Даяна Швец
12 октября 2024, 09:07
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Россия вынуждена сейчас искать более сложные политические шаги.
Ежедневные потери РФ приближаются к 1 300 человек: заставит ли это Путина закончить войну
Потери РФ в Украине стремительно растут / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео на YouTube

Украинские защитники ведут напряженные бои с ограниченными ресурсами на направлениях Покровского и Торецкого, в районе Часового Яра, а также в Луганской области, на Купянском и Лиманском направлениях. На этих территориях продолжаются постоянные столкновения. Деталями в эфире телеканала FREEДОМ поделился эксперт по национальной безопасности Иван Варченко.

"Россияне пытаются сейчас еще реализовать фактор своего превосходства в живой силе. И именно живую силу в рекордных темпах они утилизируют в украинских полях. Потери россиян приближаются к 1 300 существам, которые погибают ежедневно в украинской земле или возвращаются калеками к себе на родину", - отметил он.

Торецк Инфографика
Торецк / Инфографика: Главред

По словам Варченко, слухи о бесконечных ресурсах России - это абсолютный миф. Однако пока Путин войну заканчивать не собирается. Вместо этого, вероятно, объявит всеобщую мобилизацию.

видео дня

"Россия вынуждена сейчас искать более сложные политические шаги, а именно - всеобщую мобилизацию. Они об этом говорят, поскольку даже за очень большие деньги уже не всегда готовы бедные россияне идти погибать в украинской земле", - сказал эксперт.

Как убежден Варченко, Украина нуждается в большем количестве западного вооружения, которое поможет уравнять преимущество России в количестве военных на поле боя.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Ситуация на поле боя - что известно

Как известно, в ночь на субботу, 12 октября, на временно оккупированной территории в городе Ровеньки, вероятно, произошел пожар. Теперь россияне жалуются на удар по нефтебазе на Луганщине .

В то же время на Курщине войска РФ перешли в масштабное наступление. Как отметили в ISW, плохие погодные условия осенью и зимой 2024 года будут способствовать позиционным боям в Курской области, что будет в пользу ВСУ.

Особенно огромные потери РФ понесет в Торецке. Бои в городе проходят тяжело и нестабильно, однако ВСУ, несмотря на численное превосходство врага, удается сдерживать его наступление.

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