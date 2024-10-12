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НАТО впервые за более чем 25 лет собралось пересмотреть отношения с РФ - Politico

Сергей Кущ
12 октября 2024, 01:37
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Внутри НАТО существуют разногласия, узнали СМИ.
НАТО впервые за более чем 25 лет собралось пересмотреть отношения с РФ
НАТО впервые за более чем 25 лет собралось пересмотреть отношения с РФ / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Министры обороны стран НАТО на следующей неделе соберутся для пересмотра многолетней политики альянса в отношении России, реагируя на растущую угрозу со стороны Кремля.

Как сообщает Politico, отношения между НАТО и Россией значительно ухудшились с начала полномасштабной войны в Украине, а сам альянс назвал Россию "самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников". В свою очередь, Кремль продолжает считать расширение НАТО на восток экзистенциальной угрозой для себя.

Несмотря на ужесточение риторики, НАТО до сих пор сохраняет действие "Основополагающего акта" с Россией, подписанного в 1997 году. В этом документе речь идет о стремлении сторон к созданию стабильной и мирной Европы. Однако Совет Россия-НАТО, созданный для обсуждения вопросов безопасности и сотрудничества, не собирался с 2022 года, а отношения между альянсом и Россией лишь ухудшались.

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Как заявил высокопоставленный представитель правительства США, НАТО сейчас работает над разработкой новой стратегии в отношении России, чтобы определить будущее сотрудничества в условиях текущей геополитической ситуации. Хотя окончательного проекта еще нет, альянс собирает мнения всех 32 стран-участниц, чтобы продвигать дебаты о будущих действиях.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика / Инфографика: Главред

Тем не менее, внутри НАТО существуют разногласия. Некоторые страны опасаются, что слишком агрессивная новая стратегия может вызвать дестабилизацию в России. Кроме того, особое внимание уделяется позициям Венгрии и Словакии — двух членов НАТО, которые продолжают поддерживать связи с Кремлем, несмотря на позицию большинства стран альянса.

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Членство Украины в НАТО - что известно

Напомним, что с 2022 года, когда Украина подала заявку в НАТО, между странами-членами Альянса ведется разговор о возможных моделях вступления нашего государства. Издание Financial Times писало, якобы Украина и западные партнеры обсуждают компромисс, по которому Киев может получить членство в НАТО, а Москва сохранит де-факто, но не де-юре контроль над оккупированными территориями.

Однако бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур заявил, что приближение к НАТО ценой потери территорий, которые сейчас оккупированы агрессором Россией - бред и путь в никуда. На уровне риторики Запад понимает ситуацию, но не прилагает огромных усилий, чтобы ее исправить.

Ранее сообщалось, что страны НАТО рассматривают возможность предложить Украине более конкретные шаги на пути к будущему членству в альянсе. Хотя такие меры могут не удовлетворить срочные запросы Киева.

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