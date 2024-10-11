От НАТО до Taurus: Politico раскрыло 5 запросов Зеленского во время турне по Европе

Во время своего европейского турне президент Украины обращается к международным партнерам с пятью ключевыми просьбами.

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СМИ раскрыли 5 ключевых запросов Зеленского к партнерам / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский обращается к международным партнерам с пятью основными запросами во время европейского турне. Первый запрос - приглашение Украины в НАТО. Об этом говорится в материале Politico.

Журналисты оценили шансы на успех каждого запроса по шкале от 1 до 5, где единица означает самые низкие перспективы. Первым запросом с наименьшими шансами на реализацию является приглашение Украины в НАТО.

Второй важной просьбой президента стала защита украинского неба с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) союзников. Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке от Польши и Румынии, ведь те могут уничтожать российские ракеты и дроны, приближающиеся к их границам.

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Издание оценивает шансы на реализацию этого запроса как низкие, поскольку союзники опасаются прямого втягивания в войну с Россией. Зеленский также отметил необходимость продолжить поставки систем ПВО.

"Несмотря на обнадеживающие заявления летом, поставки приостановились - но обещания продолжаются", - отметили в материале.

Третий запрос Зеленского - это разрешение на использование западного оружия для атак по целям на территории России. Как отмечают журналисты, несмотря на поддержку со стороны нового генсека НАТО Марка Рютте, эта просьба имеет минимальные шансы на успех из-за опасений эскалации и вероятности применения Россией ядерного оружия.

Четвертым запрос президента Украины - предоставление ВСУ немецких дальнобойных ракет Taurus, которые страна уже долгое время просит. Однако, после категорического отказа канцлера Германии Олафа Шольца, тема этих ракет почти исчезла из публичных обсуждений, и позиция канцлера, как считают журналисты, вряд ли изменится.

Politico утверждает, что пятой просьбой президента Зеленского является привлечение инвестиций в украинский оборонный сектор. Это позволит Украине не только самостоятельно производить необходимое оружие, но и будет способствовать экономическому росту.

Украина уже имеет значительный прогресс в сотрудничестве с немецким концерном Rheinmetall, норвежской компанией Nammo и шведской Saab. Также в украинских оборонных компаниях размещаются заказы от Дании, Канады и Литвы.

План победы Украины / Инфографика Главреда

Что такое Politico? Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

План победы Украины и встреча Зеленского с Шольцом - главное

Напомним, Украина стремится достичь мира на основе международного права и не планирует отказываться от оккупированных территорий. Президент Зеленский уже представил свой "план победы" в Вашингтоне. Также Украина готовится ко Второму саммиту мира, куда намерена пригласить российскую делегацию.

В пятницу, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где должен был состояться саммит "Рамштайн" на уровне глав государств. Однако из-за отмены визита президента США Джо Байдена в связи с ураганом "Милтон" мероприятие было перенесено.

Во время этого визита Зеленский представил свой план победы канцлеру Германии Олафу Шольцу. Глава Украины заявил, что война в Украине может завершиться на справедливых условиях уже в 2025 году, если Запад активизирует усилия, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров и соблюдать свои обязательства.

Шольц во время пресс-конференции с Зеленским объявил, что Германия до конца года планирует передать Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро. В него войдет система IRIS-T SLM, БМП, гаубицы, боеприпасы и беспилотники.

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