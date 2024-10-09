Зеленский прокомментировал сорванную встречу 'Рамштайн': причина очевидна

Зеленский надеется, что в ближайшее время встреча в формате "Рамштайн" на уровне лидеров все же состоится.

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Зеленский отреагировал на срыв "Рамштейна" / коллаж: Главред, фото: ОПУ

Встречу в формате "Рамштайн", которая должна была состояться при участии лидеров стран 12 октября, отложили. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эту ситуацию.

Во время третьего саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Хорватии Владимир Зеленский впервые отреагировал на сорванный "Рамштайн". По словам президента, причина переноса встречи - очевидна. Стихия, которая охватила США, требует максимального внимания президента Байдена к внутренней ситуации, передает 24 канал.

"Любой лидер в аналогичных обстоятельствах остался бы в своей стране", - подчеркнул Зеленский. видео дня

В то же время он выразил надежду, что в ближайшее время встреча в формате "Рамштайн" на уровне лидеров все же состоится.

Глава государства подчеркнул, что на "Рамштайн" лучше всего скоординировать со всеми партнерами реализацию конкретного содержания плана победы, прежде всего, военных пунктов, которые усиливают нас на фронте.

Какие страны входят в "Рамштайн" / Инфографика: Главред

Встреча "Рамштайн" - последние новости

Напомним, что в пресс-службе авиабазы сообщили, что встреча группы в формате "Рамштайн" срочно переносится. Стало известно, что встречу отложили, и отметила, что ключевым фактором стало изменение планов президента США Джо Байдена из-за непогоды в Соединенных Штатах.

Виталий Портников рассказал, какие последствия могут быть из-за отсутствия Байдена на заседании. За считанные дни до начала встречи Белый дом выкатил заявление, что Байден на встречу не приедет. По сообщению СМИ, американский президент должен был в Берлине встретиться с Макроном, Шольцом и Старкером.

В СМИ сообщили, почему Джо Байден резко изменил планы на поездку. Американский президент отложил свою запланированную поездку в Германию, где должен был дать "мощный сигнал Киеву" перед заседанием в формате "Рамштайн". Известно, что планы неожиданно скорректировал ураган "Милтон".

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