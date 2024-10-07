НАТО в обмен на территории: что навязывают Украине и чем опасен сценарий

Запад активно зондирует почву для завершения войны в Украине в рамках сценария, который вызывает большие вопросы.

https://glavred.info/analytics/nato-v-obmen-na-territorii-chto-navyazyvayut-ukraine-i-chem-opasen-scenariy-10602968.html Ссылка скопирована

В НАТО могут рассматривать "немецкий сценарий" для Украины - FT / Коллаж: Главред

Можно долго сомневаться в боеспособности и решительности НАТО, однако за период полномасштабной войны Россия ни разу не посмела воплотить свои самые параноидальные военные угрозы против стран западного мира. И, несмотря на очевидный кризис европейской архитектуры безопасности, военный "зонтик" Альянса является достаточно весомым аргументом, который остается на карандаше любого противника Запада. Именно поэтому вступление в блок остается одной из приоритетных целей Украины.

НАТО не решается принять Украину в свои ряды, пока Киев противостоит Москве на поле боя. Альянс опасается военного противостояния с Россией и не может дать ответ на конкретный вопрос о том, когда Украину пригласят в блок.

Прошедшая неделя ознаменовалась вспышкой дискуссий об Украине в Альянсе. Новостной фон был забит сообщениями о визите нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, публикациях в Financial Times, интервью Йенса Столтенберга и другими заявлениями.

видео дня

Кульминацией стала статья британских журналистов о том, что Украине могут предложить вступить в НАТО в границах лишь тех территорий, которые Киев контролирует на данный момент. Дошло даже до заявления президента Владимира Зеленского, который прокомментировал инициативу.

Что решили предложить Украине, как реагирует Банковая и в чем опасность сценария – разбирался Главред.

Байден поможет вступить Украине в НАТО?

Все началось с публикации британской газеты Financial Times, в которой журналисты написали, что президент США Джо Байден до конца своей каденции может пролоббировать заявку Украины на вступление в НАТО.

"Западный чиновник, проинформированный о переговорах Зеленского в Вашингтоне, сказал, что есть предварительные признаки того, что Байден может согласиться продвигать статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как он покинет пост в январе", - написали в FT и намекнули, что вопрос могут обсудить уже 12 октября на встрече в Рамштайне, где будут присутствовать Джо Байден, Владимир Зеленский, Олаф Шольц и лидеры других стран, которые поддерживают Украину.

Публикация выглядела странно. Ранее Байден не выступал в поддержку конкретных шагов и "дорожной карты" по вступлению Киева в НАТО. А тут вдруг в конце своей президентской каденции он, по мнению британцев, может изменить мнение. Причем в ситуации, когда совсем скоро в Белом доме будет новый президент.

Что конкретно может предложить Байден

Похоже, журналисты FT в своем материале написали о том, что Байден попытается убедить союзников, чтобы летом 2025 года на саммите в Гааге они рассмотрели вопрос приглашения Украины в НАТО, но без даты, рассказал Главреду глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

"Думаю, журналисты намекнули на то, что Байден может положительно относиться к приглашению Украины в НАТО и будет убеждать союзников по Альянсу в том, чтобы они в рамках следующего саммита рассмотрели вопрос предоставления Киеву приглашения в НАТО без даты. Таким образом, Байден передал бы Камале Харрис положительный сигнал о предоставлении Украине приглашения в Альянс при условии согласования вопроса с другими странами блока", - сказал эксперт.

Байден может попробовать убедить союзников рассмотреть приглашение Украины в НАТО в 2025 году, но без дат - Романюк / Скриншот YouTube

Кто такой Юрий Романюк? Юрий Романюк – глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО". В качестве эксперта комментирует на Интернет-ресурсах, радио и телевидении вопросы евроатлантической интеграции Украины, дипломатиюи и войны России против Украины.

Позиция Байдена ни на что не повлияет

Байден может сказать, что он не против изменения статуса заявки Украины в НАТО, но его позиция ничего не будет решать, отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

"Дальнейшее решение будет приниматься либо Камалой Харрис, либо Дональдом Трампом. Для Харрис это - хороший пас, направленный на то, чтобы она продолжала политику Байдена. Но каким будет ее президентский курс мы не знаем. Для Трампа это станет вызовом: политику надо будет объяснить, почему он против идеи Байдена. Впрочем, Трамп может воспринять это как мелочь, потому что может менять свою позицию как флюгер. Сегодня в одну сторону, завтра - в другую, в зависимости от того, куда будет дуть ветер", - объяснил аналитик.

"Украина, как никогда ранее, близка к НАТО"

Спустя два дня в Киев прибыл новый генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Давний друг Украины и хороший дипломат, у которого, к слову, очень неплохие отношения с Дональдом Трампом.

"Относительно членства в НАТО. Как вы знаете, на последнем саммите НАТО в Вашингтоне в июле союзники договорились, что украинский путь к членству в НАТО является необратимым. Как я сказал, Украина, как никогда ранее, близка к НАТО, у нас есть комплексный пакет помощи, который помогает Украине внедрять реформы", - говорил Рютте на совместной с Зеленским пресс-конференции.

Ничего принципиально нового Рютте не озвучил. После дежурных заявлений появился ряд риторических вопросов относительно того, каким может быть путь Украины в НАТО.

Однако варианты ответов появились в западной прессе.

Украина очень близка к вступлению в НАТО, а блок помогает Киеву реализовать реформы - Рютте / Офис президента

"Когда есть воля, есть и способы найти решения"

Далее свет увидел интервью уже бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Поговорить он решил, опять-таки, с журналистами Financial Times.

"Есть способы решить эту проблему", - сказал Столтенберг, рассуждая о возможности Украины вступить в НАТО в ситуации, когда некоторые территории остаются под оккупацией России.

По его словам, 5-я статья Альянса в таком случае на захваченные территории распространяться не будет.

"Опять же, сравнивать всегда очень опасно, потому что никакие параллели не верны на 100 процентов, но у Соединенных Штатов есть гарантии безопасности Японии. Но они не распространяются на Курильские острова, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией", - добавил Столтенберг.

"Нужна линия, где применяется статья 5"

При этом бывший секретарь привел в пример Западную Германию, которую Восточная Германия продолжала считать своей территорией.

"У них не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию. Когда есть воля, есть и способы найти решение. Но вам нужна линия, определяющая, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", - уточнил Столтенберг.

Украина может вступить в НАТО без оккупированных территорий - Столтенберг / ua.depositphotos.com

"Немецкий сценарий" для Украины

И снова появляется публикация Financial Times. В ней говорится о том, что на Западе рассматривается сценарий, согласно которому Украина вступит в НАТО и получит "прочные гарантии безопасности" в обмен на фактическое согласие на контроль России над оккупированными территориями.

В статье сказано, что Киев и союзники при таком сценарии не признают "суверенитет" РФ над захваченными территориями, а просто дадут "молчаливое согласие" на возвращение земель когда-нибудь путем дипломатии.

"Уступка земли для получения членства в НАТО может быть "единственной игрой в городе", как сказал нам один западный дипломат, но для украинцев это остается табу, по крайней мере публично", - написали в FT.

Никакой торговли территориями – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается обменивать территории на мир. Формула мира Киева этого не предполагает.

Глава государства акцентировал внимание на необходимости установить справедливый и устойчивый мир. У союзников Украины есть возможности, чтобы реализовать план победы Киева.

"Все, что указано в "плане победы" абсолютно реально для наших партнеров. Есть в мире этот ресурс, ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по "формуле мира". Именно в этом наша цель, наша задача - гарантировать Украине надежный мир, длительную безопасность. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями - именно так, как предусмотрено "формулой мира", - уточнил Зеленский. Украина не торгует суверенитетом и территориями - Зеленский / Офис президента Украины

"У Украины будет право самостоятельно освобождать захваченные территории и за них воевать"

Если президентом США станет Камала Харрис, а в Украине закончатся военные действия, появится возможность для вступления в НАТО, предположил Юрий Романюк.

"Эта схема может выглядеть так: Украину принимают в Альянс, но 5 статья Вашингтонского договора будет действовать только на подконтрольной Киеву территории. У Украины будет право самостоятельно освобождать захваченные территории и за них воевать. Однако союзники по Альянсу в такие боевые действия вступать не будут, потому что они на это не подписывались", - считает эксперт.

Альянс обсуждает сценарии Украины в НАТО

В Альянсе идут дискуссии относительно того, на базе какого сценария Украина может вступить в НАТО, сказал Валерий Клочок. Сценарий вступления Киева в Альянс без оккупированных территорий ранее уже предлагал бывший генеральный секретарь блока Андерс Фог Расмуссен.

"Он (Расмуссен, - ред.) вместе с Ермаком готовил компакт по безопасности, который впоследствии был включен в Формулу мира Зеленского. Именно Расмуссен предлагал такой формат участия Украины в Альянсе, но на Банковой выступили против", - напомнил аналитик.

Фог Расмуссен предлагал модель вступления Украины в НАТО без захваченных Россией территорий, но на Банковой выступили против - Клочок / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Цель – остановить Путина

По мнению Клочка, сценарий, который предполагает вступление Украины в Альянс без захваченных россиянами территорий – попытка остановить Путина.

И в блоке должны решить вопрос распространения статьи 5 на подконтрольные Киеву территории.

"Интеграция Украины в Альянс нужна для того, чтобы не дать возможности россиянам захватывать больше территорий в Украине. НАТО лишь понадобится определиться в вопросе распространения 5-й статьи на подконтрольные Киеву территории, потому что только блок имеет полномочия принимать решения по подобным вопросам. Если снова дать Украине обещание о том, что она вступит в блок в неопределенные сроки, Путин получит дополнительную мотивацию для дальнейшего ведения войны", - подчеркнул Валерий Клочок.

Чем опасен сценарий "НАТО в обмен на территории"

Если Украина пойдет на подобный вариант развития событий, появится риск того, что оккупированные территории удастся вернуть лишь несколько десятков лет спустя. Причем вероятность будет зависеть от огромного числа переменных, а главное – от устойчивости государственности России.

Прекращение войны при таких условиях может обернуться снятием санкций с России, возвращением ее в мировую политическую цивилизацию и восстановлением российской экономики. Все это, мягко говоря, не приблизит Украину к возможности освобождения территорий.

Россия может выйти из мировой изоляции и восстановить силы в случае заморозки войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Россия ставит перед собой цель оккупации Украины, а вступление государства в НАТО и реальные гарантии безопасности со стороны Запада лишат ее возможности повторного нападения и какого-либо влияния на украинской территории. Далее Киев "паровозом" вступит и в Евросоюз. А вот Запад будет влиять на Россию через Украину. Поэтому Москва вряд ли согласится с таким сценарием.

Вызывают сомнения и "прочные гарантии безопасности" от западного мира. Декларативные заявления и реальные намерения – абсолютно разные вещи. Реально работающим механизмом станет лишь документ, в котором будет написано, что страны НАТО вступают в войну в случае пересечения иностранными войсками украинской границы.

Возьмет ли Запад на себя такую ответственность? Вопрос, на который ответ можно искать очень долго.

Главред рекомендует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред