Путь в НАТО с "потерей территорий": дипломат разнес идею и сделал заявление

Западный мир не прилагает необходимых усилий для обеспечения безопасности Украины и глобальной демократии, считает Олег Шамшур.

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Идея о приближении Украины в НАТО без оккупированных территорий - бред и путь в никуда, - Шамшур / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Приближение к НАТО ценой потери территорий, которые сейчас оккупированы агрессором Россией – бред и путь в никуда. На уровне риторики Запад понимает ситуацию, но не прилагает огромных усилий, чтобы ее исправить. Об этом заявил бывший посол Украины в США и во Франции Олег Шамшур.

В эфире Киев 24 он рассказал о том, что сейчас сложилась парадоксальнай ситуация, при которой государства "оси зла" демонстрируют огромную эффективность, а на Западе только и говорят о создании коалиция и "каких-то гарантиях безопасности, которые на самом деле ими не являются".

"Я считаю, что эта идея о том, чтобы приблизить Украину к НАТО и обеспечить [безопасность] тем территориям, которые не захвачены Россией, это полный бред и путь в никуда", - резко сказал Шамшур. видео дня

По его словам, несмотря на риторику по поводу того, что Украина не может проиграть и должна одержать победу, никаких сверхусилий в реальности не прилагается.

"Макрон, которого потом поддержали, говорит о необходимости сверхусилий, о том, что нельзя оставить Путину захваченные территории. Но вместе с тем мы не видим тех сверхусилий, которые должны быть сделаны — и не для Украины, а прежде всего для безопасности Европы и глобальной безопасности демократических стран", - подчеркнул Олег Шамшур.

Кто такой Олег Шамшур? Олег Шамшур – украинский дипломат. Был Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в США и в Антигуа и Барбуде (2005—2010) и во Франции (2014-2020), пишет Википедия. Постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО (2014—2020). Стаж дипломата – почти 30 лет.

НАТО и Ось зла - кто сильнее / Инфографика: Главред

Украина в НАТО, но "без оккупированных территорий" – что об этом известно:

Киев может вступить в НАТО без оккупированных территорий, сказал бывший генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, для этого нужна политическая воля. Тогда 5-я статья будет распространяться только на подконтрольные территории.

Украина и Запад якобы обсуждают план, согласно которому Киев вступит в НАТО, а оккупированные территории останутся под контролем агрессора России, написали журналисты британского издания Financial Times. "Суверенитета" РФ над этими территориями признаваться не будет. Предполагается, что их можно будет вернуть в будущем путем дипломатии.

Президент Владимир Зеленский сделал заявление об истории "Украина в НАТО в обмен на территории". По его словам, Киев намерен следовать своей Формуле мира, которая не предполагает территориальных уступок.

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