Одна из стран НАТО категорически высказалась против вступления Украины в Альянс

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, несмотря на то, что нет ничего против вступления страны в Европейский Союз. Как пишет Pravda.sk, об этом он сказал во время интервью STVR.
Фицо убежден, что вступление Украины в Альянс может стать основанием для начала Третьей мировой войны. В то же время путь Украины в ЕС в Словакии рассматривают как перспективу не ближайших лет.
"Пока я буду премьер-министром Словацкой Республики, я буду следить, чтобы депутаты, над которыми я имею политический контроль как председатель партии, никогда не согласились на членство Украины в НАТО", - подчеркнул Фицо.видео дня
Чиновник напомнил и то, что членство Украины в НАТО должно быть ратифицировано парламентами всех стран-членов Альянса. Поэтому, если Словакия выступит против, вступление Украины будет невозможным.
Кто такой Роберт Фицо?
Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.
В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.
Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.
Членство Украины в НАТО - что известно
Напомним, что с 2022 года, когда Украина подала заявку в НАТО, между странами-членами Альянса ведется разговор о возможных моделях вступления нашего государства. Издание Financial Times писало, якобы Украина и западные партнеры обсуждают компромисс, по которому Киев может получить членство в НАТО, а Москва сохранит де-факто, но не де-юре контроль над оккупированными территориями.
Однако бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур заявил, что приближение к НАТО ценой потери территорий, которые сейчас оккупированы агрессором Россией - бред и путь в никуда. На уровне риторики Запад понимает ситуацию, но не прилагает огромных усилий, чтобы ее исправить.
Ранее сообщалось, что страны НАТО рассматривают возможность предложить Украине более конкретные шаги на пути к будущему членству в альянсе. Хотя такие меры могут не удовлетворить срочные запросы Киева.
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