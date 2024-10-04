'Должны были помочь Украине раньше': неожиданное признание бывшего генсека НАТО

Есть что-то, о чем я в определенном смысле сожалею, сказал Столтенберг.

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Столтенберг сказал, о чем сожалеет / коллаж: Главред, фото: скирншот из видео, 22 отдельная механизированная бригада

Запад должен был обеспечить Украину большим количеством оружия перед российским вторжением и когда россияне уже начали нападение. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times.

Он отметил, что с начала российского вторжения в Украину ему приходилось одновременно работать по трем направлениям: поддерживать помощь Украине, информировать западную общественность об угрозе со стороны Владимира Путина и избегать ядерной войны НАТО против России. Последнее, вероятно, мешало первым двум задачам, пишет FT.

"Если есть что-то, о чем я в определенном смысле сожалею и вижу гораздо четче, так это то, что мы должны были предоставить Украине гораздо больше военной поддержки гораздо раньше. Я думаю, мы все должны признать, что мы должны были дать им больше оружия перед вторжением. И мы должны были дать им более совершенное оружие, скорее, после вторжения. Я признаю свою часть ответственности", - признался Столтенберг. видео дня

По его словам, отправка летального оружия в Украину была предметом напряженной дискуссии. Большинство членов НАТО были против передачи Украине такого оружия перед вторжением из-за того, что "очень боялись последствий".

"Я горжусь тем, что мы сделали, но это было бы большим преимуществом, если бы это началось раньше. Возможно, это могло даже предотвратить вторжение или, по крайней мере, значительно усложнило [России] делать то, что они сделали", - подчеркнул бывший генсек НАТО.

Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Позиция Столтенберга относительно войны в Украине - что известно

Напомним, ранее, Столтенберг говорил, что чем сильнее и продолжительнее будет поддержка Украины, тем быстрее может завершиться война, развязанная Россией. По его словам, успех в этой войне напрямую зависит от объемов оружия, которое получит Киев.

Также он призвал европейских членов НАТО увеличить свои обязательства на фоне беспокойства, что финансирование США может быть уменьшено или прекращено, если Дональд Трамп выиграет выборы.

Кроме того, бывший генсек НАТО выражал надежду, что в ближайшие 10 лет Украина станет членом Североатлантического альянса.

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