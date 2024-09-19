Мнение Путина уже не изменить: Столтенберг назвал решающий фактор окончания войны

Война в Украине может закончиться Украины в случае соответствующей поддержки и поставки оружия со стороны стран Запада, отметил Столтенберг.

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Столтенберг рассказал, как может закончиться война России против Украины / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Чем сильнее и продолжительнее будет поддержка Украины, тем быстрее может завершиться война, развязанная Россией. По его словам, успех в этой войне напрямую зависит от объемов оружия, которое получит Киев. В своей прощальной речи перед отставкой Столтенберг подчеркнул, что диалог работает только тогда, когда он подкреплен сильной обороной, что Украина четко демонстрирует.

Генсек НАТО также отметил, что самый быстрый способ закончить войну - это проиграть ее, но это не принесет мира, а только оккупацию. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин верит в возможность достичь своей цели, "переждав" Запад.

"Я не верю, что мы можем изменить мнение Путина. Но я верю, что мы можем изменить его расчеты. Предоставив Украине больше оружия, мы можем заставить Путина понять, что он не сможет получить желаемое силой... Парадокс заключается в том, что чем больше оружия для Украины мы сможем поставить, тем больше вероятность того, что мы сможем достичь мира и прекратить войну", - продолжил Столтенберг. видео дня

Поэтому поддержка Украины со стороны НАТО имеет решающее значение, и любое будущее мирное соглашение должно сопровождаться мощной военной помощью и надежными гарантиями безопасности для обеспечения длительного мира.

"Без стабильной Украины не может быть стабильной безопасности в Европе. А без членства в НАТО не будет прочной безопасности для Украины. Двери НАТО открыты. Украина присоединится (к НАТО, - ред.)", - резюмировал он.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Кто такой Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года - Генеральный секретарь НАТО. В сентябре 2014 заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия может начать новую волну активного наступления на Покровск, в зависимости от событий на флангах, заявил политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Тем временем Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, высказал мнение, что Россия может подготовиться к военным действиям против НАТО до 2030 года. Он отметил, что западные санкции, большие потери и ограниченная военная поддержка со стороны Китая, Ирана и КНДР сдерживают перестройку экономики РФ под военные нужды. Однако даже при нынешних условиях Россия может быть готова к конфликту с Альянсом в течение следующих шести лет.

Кроме того, украинские силы остановили наступление российских войск в Курской области, часть которой остается под контролем Украины, сообщил представитель комендатуры ВСУ на Курщине Алексей Дмитрашковский. Он уточнил, что россияне пытались атаковать позиции украинских подразделений с флангов, но ВСУ остановили эти попытки.

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