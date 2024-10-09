Зеленского это возмутило: раскрыты детали внезапной проверки Кабмином 'брони'

Надвигаются проверки предприятий и организаций, которые бронируют своих работников.

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Экономическое бронирование под вопросом / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

На решение Кабмина о приостановлении экономического бронирования предприятий и организаций повлияла оценка президента Владимира Зеленского, утверждает Экономическая правда.

Источники журналистов в правительстве объяснили, что Зеленский возмутился количеством забронированных работников.

"Президент был на совещании. Возмущался, что забронировали 1,5 миллиона", - пояснил собеседник ЭП причину принятия соответствующего решения. видео дня

Приостановление бронирования - детали решения

В среду вечером, 9 октября, издание The Page опубликовало скриншоты якобы постановления Кабмина, в которых говорилось о временной остановке экономического бронирования работников от рядов ВСУ.

Указывалось, что чиновники решили проверить перечни предприятий и организаций на предмет их критичности для экономики и жизнеспособности населения.

В случае выявления необоснованного бронирования для военнообязанных бронирование будет аннулировано.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 гг. была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится всеобщая мобилизация. Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Закон о мобилизации - основные положения / Инфографика Главреда

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