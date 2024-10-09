Зеленского это возмутило: раскрыты детали внезапной проверки Кабмином 'брони'

На решение Кабмина о приостановлении экономического бронирования предприятий и организаций повлияла оценка президента Владимира Зеленского, утверждает Экономическая правда.
Источники журналистов в правительстве объяснили, что Зеленский возмутился количеством забронированных работников.
"Президент был на совещании. Возмущался, что забронировали 1,5 миллиона", - пояснил собеседник ЭП причину принятия соответствующего решения.видео дня
Приостановление бронирования - детали решения
В среду вечером, 9 октября, издание The Page опубликовало скриншоты якобы постановления Кабмина, в которых говорилось о временной остановке экономического бронирования работников от рядов ВСУ.
Указывалось, что чиновники решили проверить перечни предприятий и организаций на предмет их критичности для экономики и жизнеспособности населения.
В случае выявления необоснованного бронирования для военнообязанных бронирование будет аннулировано.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 гг. была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится всеобщая мобилизация.
Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.
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