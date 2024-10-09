В Украине остановили бронирование работников: что известно о решении Кабмина

Кабинет министров приостановил бронирование работников украинских предприятий до 15 ноября. Чиновники хотят пересмотреть перечень предприятий и организаций, которые имеют право на бронирование. Соответствующую выписку из протокола опубликовало The Page.
Документ останавливает действие норм, регулирующих определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для экономики и жизнедеятельности населения, а также для обеспечения потребностей ВСУ, согласно постановлению Кабмина №76.
Поэтому временно центральные органы исполнительной власти, областные администрации не смогут определять предприятия, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. В то же время эти полномочия сохранят министерства.
Кроме этого, в случае выявления необоснованного бронирования для военнообязанных, бронирование будет аннулировано.
Министерству экономики и Минобороны поручено подготовить и внести на очередное заседание Правительства проект решения Кабмина для проверки обоснованности решений по определению критически важных предприятий, а также пересмотра таких решений. Кроме того, областным администрациям и Киевской городской государственной администрации рекомендуется включить в комиссии по определению критически важных предприятий руководителей областных ТЦК и провести аудит принятых решений до 15 ноября.
Что известно о Кабинете министров Украины?
Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.
Бронирование военнообязанных в Украине - новости по теме
Напомним, 4 октября правительство решило ввести модель экономического бронирования от мобилизации. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что окончательное решение должен принять парламент при поддержке политического руководства.
Также со 2 октября в Украине вступили в силу новые правила бронирования военнообязанных. Предприятия не могут бронировать лица, которые не обновили свои данные до 16 июля 2024 года, нарушили правила учета или находятся в розыске.
Как сообщал Главред, если военнообязанный подал документы на бронирование, но имеет нарушения правил воинского учета, ему могут отказать в бронировании. Начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало пояснил, что к нарушениям относятся неявка в ТЦК и необновление семейно-демографических данных.
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