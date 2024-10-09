В Украине остановили бронирование работников: что известно о решении Кабмина

Военнообязанным будут аннулировать отсрочки от призыва в случае выявления фактов необоснованного бронирования.

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Кабмин поставил на паузу бронирование работников предприятиями / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, УНИАН

Кабинет министров приостановил бронирование работников украинских предприятий до 15 ноября. Чиновники хотят пересмотреть перечень предприятий и организаций, которые имеют право на бронирование. Соответствующую выписку из протокола опубликовало The Page.

Документ останавливает действие норм, регулирующих определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для экономики и жизнедеятельности населения, а также для обеспечения потребностей ВСУ, согласно постановлению Кабмина №76.

Поэтому временно центральные органы исполнительной власти, областные администрации не смогут определять предприятия, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. В то же время эти полномочия сохранят министерства.

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Кроме этого, в случае выявления необоснованного бронирования для военнообязанных, бронирование будет аннулировано.

Министерству экономики и Минобороны поручено подготовить и внести на очередное заседание Правительства проект решения Кабмина для проверки обоснованности решений по определению критически важных предприятий, а также пересмотра таких решений. Кроме того, областным администрациям и Киевской городской государственной администрации рекомендуется включить в комиссии по определению критически важных предприятий руководителей областных ТЦК и провести аудит принятых решений до 15 ноября.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Что известно о Кабинете министров Украины? Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Бронирование военнообязанных в Украине - новости по теме

Напомним, 4 октября правительство решило ввести модель экономического бронирования от мобилизации. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что окончательное решение должен принять парламент при поддержке политического руководства.

Также со 2 октября в Украине вступили в силу новые правила бронирования военнообязанных. Предприятия не могут бронировать лица, которые не обновили свои данные до 16 июля 2024 года, нарушили правила учета или находятся в розыске.

Как сообщал Главред, если военнообязанный подал документы на бронирование, но имеет нарушения правил воинского учета, ему могут отказать в бронировании. Начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало пояснил, что к нарушениям относятся неявка в ТЦК и необновление семейно-демографических данных.

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