Часть мужчин не сможет получить бронь: Кабмин ужесточил требования к военнообязанным

Постановление Кабинета Министров вводит новые условия бронирования работников и автоматического перевода их на специальный воинский учет.

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Бронирование по новым правилам - что изменилось для военнообязанных / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 24 ОМБр имени короля Даниила

Со 2 октября в Украине вступили в силу новые правила бронирования военнообязанных работников. Предприятия больше не могут бронировать лиц, которые не уточнили свои данные до 16 июля 2024 года, нарушили правила воинского учета или находятся в розыске. Это уточнение содержится в постановлении Кабинета министров Украины № 1125 от 1 октября 2024 года.

Согласно новым требованиям, для включения мужчин в список кандидатов на бронирование, который формирует предприятие или государственное учреждение, необходимо указать следующие данные: реквизиты военно-учетного документа (в электронном или бумажном виде), военно-учетную специальность и дату уточнения военно-учетных данных.

Сформированный список проходит проверку через Реестр военнообязанных для подтверждения наличия лица в нем. В случае положительной проверки, перевод военнообязанного на специальный воинский учет на период действия отсрочки происходит автоматически, если военнообязанный:

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находится на воинском учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);

находится на персональном воинском учете в соответствующем государственном органе, предприятии, учреждении;

отсутствует в розыске, информация о чем есть в Реестре военнообязанных и базе "Армор", доступной для Нацполиции.

уточнил данные о своем пребывании на воинском учете.

Обновление данных в Украине / Инфографика: Главред

Что известно о Кабинете министров Украины? Кабинет министров Украины - Кабинет министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Напомним, военнообязанные, которые обновили свои данные в приложении "Резерв+", через Укрпочту получат повестки для посещения ТЦК.

Также Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, утвержденные постановлением от 1 октября 2024 года № 1134. Согласно новым правилам, резервисты и военнообязанные из административных центров должны явиться в течение семи суток с момента получения повестки, а из других населенных пунктов - в течение десяти суток. Ранее этот срок составлял не менее 14 дней.

Как сообщал Главред, Министерство обороны Украины планирует внедрить новый формат повесток с QR-кодами. По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, обновленные повестки будут введены в ближайшее время.

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