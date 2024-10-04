Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Часть мужчин не сможет получить бронь: Кабмин ужесточил требования к военнообязанным

Руслана Заклинская
4 октября 2024, 23:40
128
Постановление Кабинета Министров вводит новые условия бронирования работников и автоматического перевода их на специальный воинский учет.
Часть мужчин не сможет получить бронь: Кабмин ужесточил требования к военнообязанным
Бронирование по новым правилам - что изменилось для военнообязанных / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 24 ОМБр имени короля Даниила

Со 2 октября в Украине вступили в силу новые правила бронирования военнообязанных работников. Предприятия больше не могут бронировать лиц, которые не уточнили свои данные до 16 июля 2024 года, нарушили правила воинского учета или находятся в розыске. Это уточнение содержится в постановлении Кабинета министров Украины № 1125 от 1 октября 2024 года.

Согласно новым требованиям, для включения мужчин в список кандидатов на бронирование, который формирует предприятие или государственное учреждение, необходимо указать следующие данные: реквизиты военно-учетного документа (в электронном или бумажном виде), военно-учетную специальность и дату уточнения военно-учетных данных.

Сформированный список проходит проверку через Реестр военнообязанных для подтверждения наличия лица в нем. В случае положительной проверки, перевод военнообязанного на специальный воинский учет на период действия отсрочки происходит автоматически, если военнообязанный:

видео дня
  • находится на воинском учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);
  • находится на персональном воинском учете в соответствующем государственном органе, предприятии, учреждении;
  • отсутствует в розыске, информация о чем есть в Реестре военнообязанных и базе "Армор", доступной для Нацполиции.
  • уточнил данные о своем пребывании на воинском учете.
Обновление данных инфографика
Обновление данных в Украине / Инфографика: Главред

Что известно о Кабинете министров Украины?

Кабинет министров Украины - Кабинет министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Напомним, военнообязанные, которые обновили свои данные в приложении "Резерв+", через Укрпочту получат повестки для посещения ТЦК.

Также Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, утвержденные постановлением от 1 октября 2024 года № 1134. Согласно новым правилам, резервисты и военнообязанные из административных центров должны явиться в течение семи суток с момента получения повестки, а из других населенных пунктов - в течение десяти суток. Ранее этот срок составлял не менее 14 дней.

Как сообщал Главред, Министерство обороны Украины планирует внедрить новый формат повесток с QR-кодами. По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, обновленные повестки будут введены в ближайшее время.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине Кабмин мобилизация в армию Бронь от мобилизации
Реклама

Главное за день

Ещё
Часть мужчин не сможет получить бронь: Кабмин ужесточил требования к военнообязанным

Часть мужчин не сможет получить бронь: Кабмин ужесточил требования к военнообязанным

23:40Украина
Некоторые территории будут оккупированы: Столтенберг заявил о вступлении Украины в НАТО

Некоторые территории будут оккупированы: Столтенберг заявил о вступлении Украины в НАТО

23:00Мир
Сгорели таинственные контейнеры: СМИ раскрыли последствия атаки на аэродром РФ

Сгорели таинственные контейнеры: СМИ раскрыли последствия атаки на аэродром РФ

22:23Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Исчезнут "мгновенно": какое лучшее домашнее средство от слизней - есть в холодильнике

Исчезнут "мгновенно": какое лучшее домашнее средство от слизней - есть в холодильнике

Только мегамозг найдет лицо на рисунке: головоломка для гениев за восемь секунд

Только мегамозг найдет лицо на рисунке: головоломка для гениев за восемь секунд

Как на украинском сказать "беушный": какую ошибку мы часто делаем, не подозревая об этом

Как на украинском сказать "беушный": какую ошибку мы часто делаем, не подозревая об этом

Украину накроет мощный циклон: в каких областях будут лить дожди

Украину накроет мощный циклон: в каких областях будут лить дожди

Ударит +8 и будут сильные дожди: где в Украине резко ухудшится погода

Ударит +8 и будут сильные дожди: где в Украине резко ухудшится погода

Последние новости

01:00

Что не так на картинке: только 1% самых умных найдет правильный ответ

04 октября, пятница
23:40

Часть мужчин не сможет получить бронь: Кабмин ужесточил требования к военнообязанным

23:00

Некоторые территории будут оккупированы: Столтенберг заявил о вступлении Украины в НАТО

22:45

РФ провоцирует Лукашенко: в ЦПД объяснили, почему российских дрон залетел в Беларусь

22:23

Сгорели таинственные контейнеры: СМИ раскрыли последствия атаки на аэродром РФФото

Израиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем ВостокеИзраиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем Востоке
21:50

Залить кожуру апельсинов уксусом: женщина поделилась гениальным методом уборкиВидео

21:31

О МСЭК, людях с инвалидностью и коррупционном феодализмемнение

21:18

Как заблокировать в Вайбере: феноменально быстрый и легкий трюкВидео

21:09

Цены побили семилетний рекорд: в Украине взлетела стоимость популярного фрукта

Реклама
21:06

Красный уровень активности: Украину атакует мощная магнитная буря

20:20

"Очень сложно, много раненых": в ВСУ заявили о тяжелой ситуации под Покровском

20:12

Возле Донецка ВСУ ликвидировали северокорейских офицеров - Kyivpost

20:09

Почему нельзя класть молоко на дверцу холодильника: неожиданная причина

19:47

"Я здесь особо не парюсь": Лукашенко ответил на залет "Шахедов" РФ в Беларусь

19:47

Поддержка "мирной инициативы" Китая и Бразилии: Швейцария заявила о недоразумении

19:28

Как не угробить авто: копеечное средство вмиг убьет ржавчину на тормозных дискахВидео

19:12

"Украинцы убивают украинцев": демограф раскрыл последствия снижения призывного возраста

19:10

Зеленский срочно созвал военных на Ставку в Сумах: что обсуждали

19:10

Почему у россиян паника из-за Курской АЭСмнение

18:59

Украину атакует мощный циклон: названа дата сильных ливней

Реклама
18:51

"Должны были помочь Украине раньше": неожиданное признание бывшего генсека НАТО

18:46

"Мы становимся зависимыми": Настя Каменских сделала откровение

18:46

Расширение зоны боевых действий: в России угрожают войной еще 4 странам

18:46

Женщины будут в восторге: копеечное средство, которое убирает морщины на лице

18:03

В интернете распространяется смертельный флешмоб среди детей: в чем его опасность

18:00

В 2024 году произошло 80% всех казней бойцов ВСУ: в генпрокурора назвали число

17:55

ВСУ могут уничтожить почти 300 военных объектов: в Spiegel заявили об ударах вглубь РФ

17:53

"Тотально банкрот": беглец Олег Винник по уши в долгах - блогер

17:49

Российские пленные в Украине: как и где живут оккупантыФото

17:40

Кто проедет третьим: задача по ПДД, которая запутает даже опытных водителейВидео

17:27

Тёрн это слива или нет: что делают из плодов и когда рвать ароматный фруктВидео

16:57

Церковный праздник 5 октября: что запрещено делать в день мученицы Харитины

16:51

Пока Порошенко заявлял, что должен быть на фронте, глава его фракции купил лакшери виллу на островах, - экспертВидео

16:49

РФ готовится к новому наступлению на Харьков, враг подтянул новые подразделения - командир

16:47

Сколько украинцев погибло в российском плену: в Минобороны озвучили цифры

16:38

РФ начала вторую попытку контрнаступления на Курщине: хватит ли врагу ресурсов

16:31

Уменьшение помощи украинским беженцам: в Европе нашли решение - Гладун

16:27

ВСУ могут отступить из Покровска: разведка Эстонии раскрыла причину

15:52

За границей останутся миллионы украинцев: Гладун привел печальную статистику

15:49

Стал известен гениальный способ, как сохранить бананы свежими в течение 26 днейВидео

Реклама
15:40

Историческое повышение налогов: комитет Рады поддержал законопроект

15:35

Россияне в 7 км от города: еще один населенный пункт в большой опасности

15:34

Атакуют дронами каждую ночь: ВСУ готовятся к операциям возле Севастополя - Братчук

15:33

Тактика флангового окружения: оккупанты нацелились на важный город в Донецкой области

15:26

"Шерстяное" безумие: кто такие квадроберы и чем они отличаются от фурриВидео

15:15

"Беларусь готова помочь Украине": Лукашенко выступил с неожиданным заявлением

15:11

3 очень строгих запрета: что нельзя делать 5 октября

14:56

Европейский Союз "может умереть": Макрон заговорил о развале блока

14:51

ВСУ могут нанести удар не только по Крымскому мосту: названы еще три цели

14:38

Сожгли сотни единиц бронетехники РФ: ВСУ устроили разгром на одном из направлений

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять