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Мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет: в ТЦК рассказали, что изменилось

Юрий Берендий
8 октября 2024, 09:59обновлено 8 октября, 10:37
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Призыв лиц в возрасте от 50 до 60 лет осуществляется по письменному согласию воинских частей по специальному мобилизационному распоряжению, отметили в ТЦК.
Мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет: в ТЦК рассказали, что изменилось
В ТЦК рассказали, как осуществляется призыв лиц в возрасте с 50 до 60 лет / Коллаж Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, Главред

В Украине изменили правила мобилизации для военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет. Такие лица могут быть призваны только по специальному мобилизационному распоряжению. Об этом в интервью Главреду рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало.

По его словам, процедура мобилизации указанной категории военнообязанных является абсолютно прозрачной.

В ТЦК отметили, что прямого запрета на мобилизацию военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет нет. Призыв данных лиц осуществляется с письменного согласия воинских частей специальным мобилизационным распоряжением и касается преимущественно подразделений, которые не имеют специальных требований к военнообязанным.

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"То есть не в военно-штурмовые войска, а в подразделения обеспечения или в государственную службу специального транспорта (ГСПТ)", - добавляет Сергей Монукало.

Он отмечает, что такие военнообязанные проходят военно-врачебную комиссию для определения пригодности, после чего с ними работают рекрутеры соответствующих частей и проводятся собеседования в ТЦК. По результатам этих этапов им оформляют отношение к части и назначают соответствующую военную специальность.

"После этого списки утверждаются Генеральным штабом, и в мобилизационном распоряжении указываются конкретные фамилии, чтобы человек понимал, что он никуда в другую часть или на другую специальность не поедет", - резюмировал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало.

Инфографика закона о мобилизации
Что известно о новом законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина текущими темпами мобилизации компенсирует лишь потери в бригадах, но призыв 20-летних военнообязанных не рассматривается, сообщил Вадим Ивченко, член комитета по вопросам нацбезопасности.

В то же время Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол в Великобритании, высказал мнение, что нет необходимости снижать мобилизационный возраст, поскольку категория 18-25 лет является будущим Украины, и этот шаг возможен только в крайних случаях.

Со 2 октября в Украине начали действовать новые правила бронирования военнообязанных. Теперь предприятия не могут бронировать работников, которые не обновили свои данные до 16 июля 2024 года, нарушили правила воинского учета или находятся в розыске. Это прописано в постановлении Кабмина № 1125 от 1 октября 2024 года.

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