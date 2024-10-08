Удерживать Угледар не было возможности: в 72 ОМБр раскрыли детали о выходе из города

Военный рассказал, что удержать Угледар, объективно, возможности не было.

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Как ВСУ вышли из Угледара / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, 72 ОМБР

Новый командир 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которая защищала Угледар, Александр Охрименко сообщил, что украинские военнослужащие выходили из Угледара Донецкой области, когда оказались уже в тактическом окружении, а силы противника преобладали в девять раз.

"Хочу заметить, что я возглавил часть не в самое легкое время: после 27 сентября обстановка, в которой 72-я выполняла боевые задачи, была очень напряженной, особенно на флангах, что не позволяло удерживать в дальнейшем Угледар. Фактически это уже было тактическое окружение - осуществлять эвакуацию, пополнение боеприпасами уже было крайне сложно", - рассказал комбриг для Главкома.

Он отметил, что резервы, которые ранее могли подходить, по состоянию на 27-28 сентября уже были под огневым воздействием противника, на некоторых участках он доставал даже крупнокалиберным оружием.

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Что известно о городе Угледар / Инфографика: Главред

"Теми силами и средствами, которые были в подчинении, удержать Угледар, объективно, возможности не было. С другой стороны, ситуация на юге Донбасса к концу сентября так изменилась, что удержание Угледара теряло свое значение", - сказал Охрименко.

Он отметил, что, принимая полосу ответственности, была проведена оценка ситуации, в том числе и оценка сил и средств противника. Силам обороны противостояли российские 36 отдельная мотострелковая бригада, 39 отдельная мотострелковая бригада, 57 бригада, 91 отдельный стрелковый полк и другие подразделения.

Комбриг отметил, что противник превосходящие силы противника в танках и боевых машинах пехоты, в артиллерийских системах, противотанковых средствах, личном составе.

"Любые теоретические расчеты говорят о том, что при соотношении сил и средств 1:3 противник будет получать преимущество. Здесь, под Угледаром, было 1:9. Объективно можете понять, какие были шансы на удержание этого населенного пункта и полосы обороны, в зоне ответственности бригады", - добавил он.

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев - что известно 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев (72 ОМБр, в/ч А2167, пп В0849) - военное формирование механизированных войск Вооруженных сил Украины. Размещается в городе Белая Церковь Киевской области. Бригада создана в 2002 году на базе 72-й гвардейской механизированной дивизии, что в свою очередь ведет историю от 72-й гвардейской мотострелковой дивизии. С 2014 года бригада принимала участие в войне на востоке Украины в составе сил Антитеррористической операции. Подразделения бригады летом 2014 года вели тяжелые бои на российско-украинской границе, в Приазовье, а зимой 2016 - под Авдеевкой в промзоне. В 2022 году, в начале российского вторжения, бригада обороняла столицу Киев, участвуя в боях за Ирпень, Мощун, Гостомель, Бучу. С лета 2022 года бригада ведет бои на Донбассе, пишет Википедия.

Захват Угледара - что известно

Напомним, что 1 октября стало известно, что россияне оккупировали Угледар. ВСУ держали Угледар в обороне более года. Глава ОВА Вадим Филашкин подтвердил быстрое продвижение российских оккупантов в Угледаре. Он заявил, что в городе остается 107 мирных людей.

В ОСУВ "Хортица" официально подтвердили вывод украинских военных из города Угледар Донецкой области. После значительных потерь в длительных боях враг не прекратил попыток захватить Угледар. В стремлении во что бы то ни стало взять город под контроль, противник привлек резервы для фланговых ударов, что истощило оборону подразделений ВСУ.

В разведке Британии назвали "цели" Путина после захвата Угледара. Вражеские силы в течение следующих недель будут пытаться продвинуться за пределы Угледара. Одна из возможных целей - поселок Великая Новоселка в Запорожской области на трассе Т0509. Второй вероятной целью может быть город Богоявленка.

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