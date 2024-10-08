Удерживать Угледар не было возможности: в 72 ОМБр раскрыли детали о выходе из города

Новый командир 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которая защищала Угледар, Александр Охрименко сообщил, что украинские военнослужащие выходили из Угледара Донецкой области, когда оказались уже в тактическом окружении, а силы противника преобладали в девять раз.
"Хочу заметить, что я возглавил часть не в самое легкое время: после 27 сентября обстановка, в которой 72-я выполняла боевые задачи, была очень напряженной, особенно на флангах, что не позволяло удерживать в дальнейшем Угледар. Фактически это уже было тактическое окружение - осуществлять эвакуацию, пополнение боеприпасами уже было крайне сложно", - рассказал комбриг для Главкома.
Он отметил, что резервы, которые ранее могли подходить, по состоянию на 27-28 сентября уже были под огневым воздействием противника, на некоторых участках он доставал даже крупнокалиберным оружием.
"Теми силами и средствами, которые были в подчинении, удержать Угледар, объективно, возможности не было. С другой стороны, ситуация на юге Донбасса к концу сентября так изменилась, что удержание Угледара теряло свое значение", - сказал Охрименко.
Он отметил, что, принимая полосу ответственности, была проведена оценка ситуации, в том числе и оценка сил и средств противника. Силам обороны противостояли российские 36 отдельная мотострелковая бригада, 39 отдельная мотострелковая бригада, 57 бригада, 91 отдельный стрелковый полк и другие подразделения.
Комбриг отметил, что противник превосходящие силы противника в танках и боевых машинах пехоты, в артиллерийских системах, противотанковых средствах, личном составе.
"Любые теоретические расчеты говорят о том, что при соотношении сил и средств 1:3 противник будет получать преимущество. Здесь, под Угледаром, было 1:9. Объективно можете понять, какие были шансы на удержание этого населенного пункта и полосы обороны, в зоне ответственности бригады", - добавил он.
72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев - что известно
72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев (72 ОМБр, в/ч А2167, пп В0849) - военное формирование механизированных войск Вооруженных сил Украины. Размещается в городе Белая Церковь Киевской области.
Бригада создана в 2002 году на базе 72-й гвардейской механизированной дивизии, что в свою очередь ведет историю от 72-й гвардейской мотострелковой дивизии.
С 2014 года бригада принимала участие в войне на востоке Украины в составе сил Антитеррористической операции. Подразделения бригады летом 2014 года вели тяжелые бои на российско-украинской границе, в Приазовье, а зимой 2016 - под Авдеевкой в промзоне.
В 2022 году, в начале российского вторжения, бригада обороняла столицу Киев, участвуя в боях за Ирпень, Мощун, Гостомель, Бучу. С лета 2022 года бригада ведет бои на Донбассе, пишет Википедия.
Захват Угледара - что известно
Напомним, что 1 октября стало известно, что россияне оккупировали Угледар. ВСУ держали Угледар в обороне более года. Глава ОВА Вадим Филашкин подтвердил быстрое продвижение российских оккупантов в Угледаре. Он заявил, что в городе остается 107 мирных людей.
В ОСУВ "Хортица" официально подтвердили вывод украинских военных из города Угледар Донецкой области. После значительных потерь в длительных боях враг не прекратил попыток захватить Угледар. В стремлении во что бы то ни стало взять город под контроль, противник привлек резервы для фланговых ударов, что истощило оборону подразделений ВСУ.
В разведке Британии назвали "цели" Путина после захвата Угледара. Вражеские силы в течение следующих недель будут пытаться продвинуться за пределы Угледара. Одна из возможных целей - поселок Великая Новоселка в Запорожской области на трассе Т0509. Второй вероятной целью может быть город Богоявленка.
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