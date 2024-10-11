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"Россия реально посыплется": эксперт назвал оружие, которое изменит исход войны

Сергей Кущ
11 октября 2024, 23:10
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Фактически это будет похоже на конец войны, уверяет эксперт.
Эксперт назвал оружие, которое переломит исход войны
Эксперт назвал оружие, которое переломит исход войны / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Американские ракеты JASSM, которые Украина получила бы без ограничений, смогут существенно повлияет на ситуацию на фронте.

По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, пишет РБК, тогда ВСУ смогут поразить склады, аэродромы, пункты управления и транспортные узлы оккупантов.

"Я не ожидаю, что мы будем из ничего иметь возможность уничтожать носители КАБов. Единственный вариант, что нам позволят бить своим оружием по России и американцы внезапно предоставят ракеты JASSM, и не просто на 370, а на 900 км", - заявил эксперт.

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Также Романенко подчеркнул, что если западные партнеры предоставят Украине такие ракеты без ограничений и в большом количестве, то могут последовать удары по вражеским складам, аэродромам, пунктам управления и транспортным узлам.

Ракеты JASSM - что о них известно

AGM-158 JASSM "Джазм" — американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух — поверхность", разработанная корпорацией Lockheed Martin.

Предназначена для поражения важных высокозащищённых стационарных и перемещаемых целей в любых метеоусловиях и в любое время суток с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника, пишет Википедия.

Создана с использованием технологий малой радиолокационной заметности. На ракете установлен турбореактивный двигатель. В составе системы наведения используется современная инфракрасная головка самонаведения установлена система автономного распознавания целей.

По состоянию на 2012 год JASSM интегрирована в состав вооружения следующих носителей: бомбардировщики B-1, B-2 и B-52H, F-16 и F/A-18. Работы по интеграции с F-15E ведутся. Также планируется интеграция ракет JASSM с F-35.

Производственная стоимость: $0,85 млн. Общая стоимость программы: более $3,5 млрд.

Кроме того, дальность 900 км означает, что половина производителей российских вооружений будет пылать и взрываться от повторной детонации.

"Вот тогда Россия реально посыплется. Фактически это будет похоже на конец войны. Но это будет военное поражение РФ. К сожалению, американцы боятся этого не меньше, чем поражения Украины", - отметил Романенко.

Война в Украине - последние новости

Ранее в ОП прокомментировали слухи о якобы вступлении Украины в НАТО в обмен на земли. По словам советника руководителя Офиса президента Сергея Лещенко, сейчас предложения НАТО в обмен на земли нет. Лещенко называет такие слухи информационным вбросом и частью ИПСО.

В Foreign Policy отметили, что у Украины появился третий путь выхода из войны. В СМИ называют надежным третий путь выхода из войны, который появился на фоне наступления ВСУ на Курскую область. Этот третий путь предполагает, что капитуляция Украины будет исключенной, однако полная победы пока маловероятна.

Также ранее журналист сказал, чего боится Путин. Не стоит сейчас искать варианта переговоров с Путиным, ведь российский диктатор не остановит войну - такой опции не существует, отметил Яковенко.

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