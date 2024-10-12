РФ можно принудить к переговорам о завершении войны: у Зеленского раскрыли план

Советник главы Офиса президента Украины Михаил напомнил, что Россия - неадекватная страна.

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У Зеленского объяснили, как принудить Россию к переговорам о завершении войны / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Украина готова к переговорному процессу о завершении войны на основе формулы мира и составленного плана победы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил напомнил, что Россия - неадекватная страна, и ее можно только принудить, пишет 24 канал.

Он подчеркнул, что есть формула мира, которая базируется на международном праве.

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"Мы готовы обсуждать все это, готовы к переговорному процессу. Но мы понимаем, что Россия является неадекватной страной, и ее можно принудить через план победы, где есть математически обоснованные инструменты принуждения, количественные показатели, идеологические показатели и так далее", - объяснил он.

Формула мира инфографика / Инфографика: Главред

По его словам, "принуждение должно идти по определенным параметрам, и тогда это будет иметь определенные последствия и реализацию".

"Мы заставляем Россию, она понимает, что дальше - хуже; что цена войны будет становиться другой; что она не получит только результатов, которые хочет… А что такое просто формат присутствия России и каких-то переговоров через посредника? Безусловно, можно будет найти любые форматы. Но вопрос в другом - в понимании наших партнеров, что Россию не просто надо куда-то пригласить на переговоры, а что ее надо принудить к переговорному процессу", - добавил Подоляк.

Визит Зеленского в США и план победы

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с визитом США. Там он встретился с президентом США Джо Байденом и кандидатами по пост главы Белого дома Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Также Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США и рассказал о своем "плане победы".

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу



По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что План победы, инициированный президентом Владимиром Зеленским, будет представлен обществу. Однако опубликуют его не в полностью, поскольку ряд деталей данного документа является пока закрытым.

Сам Зеленский 7 октября заявил, что План победы будет представлен партнерам Украины, после чего он будет доработан и обнародован.

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