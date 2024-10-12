'Будет очень сложно удержать территорию': эксперт объяснил трудную ситуацию для РФ на Курщине

Украина сможет удерживать территорию в Курской области минимум несколько месяцев.

https://glavred.info/ukraine/budet-ochen-slozhno-uderzhat-territoriyu-ekspert-obyasnil-trudnuyu-situaciyu-dlya-rf-na-kurshchine-10604651.html Ссылка скопирована

РФ удержать Курщину очень трудно / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, скриншот: deepstatemap

По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, Россия, по состоянию на 10 октября, на Курщину уже перебросила около 50 тысяч военных. Как убежден военный историк Михаил Жирохов,Путинпланирует вернуть Курскую область под свой контроль, поэтому агрессоры стягивают войска из внутренних районов, пишет gazeta.ua.

"О переброске сил армии РФ украинские военные говорили еще с месяц назад. Сейчас это озвучил Александр Сырский. Ситуация ухудшалась, не за день. Было очевидно, что удар россиян будет. Они начали стягивать войска из внутренних районов - те, которые не были задействованы в боях на украинском фронте. Поэтому им понадобилось столько времени, чтобы всех собрать вместе. Ведь там разные войска, с разной подготовкой, из разных внутренних подразделений, ФСБ, росгвардии. Нужно было время, чтобы их объединить", - сказал Жирохов.

Кто такой Михаил Жирохов? Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области. видео дня Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах. Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Как утверждает DeepState, армия РФ уже "продавила" левый фланг ВСУ в Курской области. Сейчас враг прикладывает усилия, чтобы закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Шлях.

"Во-первых, совершенно не понятно, какие источники информации у DeepState, ведь там (на Курщине. - ред) со связью очень плохо. Я тоже общаюсь с военными, которые там воюют. И знаю, что оттуда очень трудно передавать информацию, плохо работает Starlink и нет доступа к интернету. Как правило информация передается с задержкой минимум в один день. Поэтому я бы не стал говорить о таком большом продвижении, которое заявляет DeepState. По моим данным, оно значительно меньше", - рассказал эксперт.

Географические особенности на стороне ВСУ, поэтому оккупантам будет очень сложно удержать территорию Новоивановки и Зеленого Шляха.

"Там такая география, что удержать эти населенные пункты будет очень трудно", - подчеркнул Михаил.

Михаил Жирохов соглашается с оценкой западных аналитиков о том, что Украина сможет удерживать территорию в Курской области минимум несколько месяцев.

"Планы командования мы не можем знать. Однако возможности удерживаться на позициях есть и это очевидно. Есть ли в этом необходимость - может определять только Ставка и собственно Генеральный Штаб", - добавил эксперт.

Однако, как заключает военный историк, украинские военные не могут долго заниматься организацией гражданской жизни на Курщине.

"Украина не образует органов власти на захваченных территориях. А это огромная проблема, потому что военные умеют воевать, но не умеют организовывать гражданскую жизнь. То есть, жителей, которые там остались - нужно обеспечить на минимальном уровне: едой, электричеством. Этим сейчас занимаются военные, а это, мягко говоря, не очень эффективно", - подытожил Жирохов.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Ситуация в Курской области - что известно

Недавно в ISW назвали цели врага на Курщине и отметили, что войска РФ перешли в масштабное наступление. Сообщается об усилении российских контратак в нескольких районах одновременно, в частности в Глушковском, Кореневском и Суджанском районах.

Силам обороны Украины пока удалось сорвать замысел россиян в Курской области - что происходит в регионе в СНБО. Враг стянул большое количество военной техники и численности живой силы.

Таким образом, как убежден американский эксперт Питер Юул, у Путина осталась единственная "красная линия". По его мнению, США должны позволить Украине бить вглубь России дальнобойным оружием и поощрить союзников, чтобы они сделали так же.

Другие новости о Курщине:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред