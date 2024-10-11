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Войска РФ атакуют на Курщине и нанесли удар: что происходит в регионе

Андрей Ганчук
11 октября 2024, 12:25
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Силам обороны Украины сейчас удалось сорвать замысел россиян в Курской области, рассказали в СНБО.
Курская область, ВСУ
Ситуация в Курской области остается сложной - DeepState / Коллаж: Главред, фото: DeepState, УНИАН

Российским оккупантам удалось продавить левый фланг группировки подразделений армии Украины в Курской области. Враг стянул туда немало военной техники и живой силы. Пытается закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Шлях. Пока ВСУ удалось сорвать замысел россиян.

В Курской области у Сил обороны был тяжелый день

Как сообщили в DeepState в четверг вечером, 10 октября, оккупантам удалось продавить левый фланг украинской обороны в Курской области

"Крайне ужасный день сегодня в районе Новоивановки: вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам", - рассказали аналитики.

видео дня

Враг стянул этот район немалое количество военной техники и численности живой силы.

"Первые попытки хоть и достигли тактического успеха возле Снагости, но со временем были полностью остановлены. До сегодняшнего дня", - добавили наблюдатели.

Где на Курщине пытаются закрепиться россияне

Вражеские силы осуществляют попытки закрепления в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый шлях. Для смежных подразделений, которые находятся севернее, сформировалась "крайне ненадежная" тактическая обстановка.

Также аналитики указали, что еще одна проблема группировок Сил обороны на Курщине – слабое взаимодействие.

"Курская группировка наших войск — это большой „винегрет" с соответствующим взаимодействием. Вайб сегодняшнего дня: как бы обидно это ни звучало — поражение танка Сил обороны FPV-дроном Сил обороны" – добавили в DeepState и подчеркнули, что повторение ошибок грозит неприятностями.

Карта боевых действий в Курской области сегодня
Актуальная карта боевых действий в Курской области / DeepState

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Ситуация на Курщине сложная, но контролируемая

Аналитики акцентировали внимание на том, что обстановка сложная. Украинская армия проводит мероприятия по стабилизации ситуации. Самая тяжелая обстановка в Любимовке.

"Ситуация в Курской области остается сложной, но контролируемой. Была тяжелая и напряженная ночь, Силы Обороны Украины действительно проводят стабилизационные действия, но восстановить контроль над всем утраченным еще не удалось. Враг во время штурмовых действий понес немалые потери, соответственно закрепляться дальше им будет трудно. Хуже всего сейчас, пожалуй, в Любимовке, но надо подождать чем закончится новый раунд маневренной войны", - сказали в DeepState.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над множеством населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

Украина сорвала замысел россиян

Силам обороны удалось сорвать замысел российских войск в Курской области, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"В Курской области удалось пока сорвать замысел россиян. Без деталей, но в армии РФ значительные потери в технике", - уточнил Коваленко.

Бои в Курской области – новости по теме:

Войска РФ перешли в наступление в Курской области, сказал 10 октября офицер ВСУ с позывным "Алекс". По его словам, оккупанты штурмовали Любимовку. Враг применил около 30 единиц военной техники.

ВСУ попали в засаду в Курской области, написали журналисты Forbes. Украина могла потерять ценную военную технику: БМП Bradley, CV90, Marder и Stryker. У украинцев могли возникнуть проблемы у югу от Веселого.

Россия перебросила на Курское направление около 50 тысяч военных, сказал главком ВСУ Александр Сырский. Согласно его оценке, враг ослабил свои позиции на Запорожском, Херсонском и Краматорском направлениях.

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