У Путина осталась единственная 'красная линия' - американский эксперт

США должны позволить Украине бить вглубь России дальнобойным оружием и поощрить союзников, чтобы они сделали так же, считает Питер Юул.

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У Путина осталась единственная "красная линия"/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин с видео

У российского диктатора Владимира Путина осталась единственная "красная линия" - он боится прямого вмешательства войск НАТО в войну.

Глава Кремля боится Североатлантического альянса и Соединенных Штатов Америки. Такое мнение высказал директор национальной безопасности Института прогрессивной политики Питер Юул в авторской колонке для американского издания The Hill.

Он напомнил, что США и их союзники по НАТО уже не один раз пересекали "красные линии", которые ранее очерчивал Путин, и это не имело особых последствий. Но сейчас официальные лица Соединенных Штатов не хотят позволять Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по целям в глубине страны-агрессора России.

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"Сообщается, что они опасаются, что Москва отомстит непосредственно государствам-членам НАТО, преуменьшая эффект, который удары по российским аэродромам, складам материально-технического обеспечения и плацдармам могут иметь на поле боя", - отметил Юул.

Он отметил, что единственной "красной линией" для Путина является прямое вмешательство войск Альянса в войну в Украине. А все, что будет ниже порога прямого вмешательства НАТО, вероятно, не спровоцирует серьезного ответа против США или их союзников, хотя может привести к более жестким ударам РФ по украинским гражданским.

Питер Юул считает, что США должны снять ограничения на применение боеприпасов дальнего радиуса действия и поощрить союзников сделать то же самое. По его словам, исключением могут быть лишь атаки на стратегические радары раннего предупреждения в РФ, которые, среди прочего, должны были бы предупредить Москву о приближении ядерной атаки.

По словам эксперта, удары вглубь России дальнобойным оружием не станут решающим фактором для победы Украины в войне, но могут уменьшить давление на украинские силы, которые воюют на передовой, а также подорвать способность Москвы осуществлять террористические атаки против украинских гражданских.

Що таке The Hill? The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что РФ пытается захватить последний населенный пункт на Луганщине. Оккупанты штурмуют Белогоровку по 2 причинам.

Также ранее в "Атэш" озвучили потери врага на одном из направлений. Российские войска любой ценой пытаются захватить город в Донецкой области.

Напомним, президент Владимир Зеленский допустил окончание войны в Украине на справедливых условиях уже в 2025 году, но для этого Запад должен помочь заставить Россию сесть за стол переговоров и выполнять свои обязательства.

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